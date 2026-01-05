La borrasca Francis deja más de 50 litros a su paso por Jerez

El paso de la borrasca subtropical Francis por Andalucía ha dejado un total de 57,7 litros en Jerez, según los datos de la estación meteorológica de AEMET en el Aeropuerto jerezano. Al contrario de las lluvias caídas en zonas del Campo de Gibraltar, especialmente en Jimena, donde se llegó a los 250 litros, en Jerez las precipitaciones han sido escalonadas, con una media de cinco o seis litros por hora. En la ciudad se han recogido un total de 52,5 litros durante la jornada de ayer domingo 4 de enero, una cifra a la que hay que sumar los 5,2 que cayeron el pasado sábado 3 de enero.

Eso sí, en toda la provincia, según ha informado esta mañana Antonio Sanz, consejero de presidencia de la Junta de Andalucía, se han producido durante las últimas 24 horas un total de 220 incidencias, destacando mayormente Jimena de la Frontera, pero también en otros municipios como Jerez, Alcalá de los Gazules, Algeciras, Arcos de la Frontera, Barbate, Castellar de la Frontera, Chiclana de la Frontera, Chipiona, Conil, El Puerto, Los Barrios, Medina Sidonia, Puerto Real, Rota, San Fernando, San Martín del Tesorillo, Sanlúcar de Barrameda, San Roque, Tarifa, Vejer de la Frontera y Villamartín.

De momento, en la provincia se mantienen cortadas varias carreteras, algunas de ellas en Jerez. En concreto, desde la DGT se ha anunciado que permanecen cerrada debido a las lluvias la CA-3101, en Macharnudo Alto; la CA-3102, en Jerez de la Frontera; la CA-3113, en El Portal; la CA-3400, en Rincones; la CA-4107, en Torrecera; la CA-8200, en San Pablo de Buceite; y la CA-9208 y CA-9209, en Algeciras.

Asimismo, continúa cerrado también el llamado Puente Chico de La Barca de la Florida, donde el alto cauce de agua del río Guadalete impide desde ayer su tránsito por el mismo. Precisamente, el cauce del Guadalete se encuentra de momento en niveles normales, aunque muy cerca del nivel amarillo. No obstante, el hecho de que no se esperen precipitaciones para la jornada de hoy, y pese a las correntías, no parece que vaya a aumentar demasiado el nivel del agua.

Con estos casi 45 litros recogidos en Jerez, el mes de enero alcanza ya los 57,4 litros por metro cuadrado en solamente cinco días, acercándose pues a la media completa del mes que suele ser de 78 litros. Por el momento, el invierno, que empezó oficialmente el pasado 21 de diciembre, está siendo bastante copioso puesto que acumula ya casi cien litros en apenas dos semanas.

Estas lluvias han hecho que el índice medio de los pantanos de la provincia haya subido considerablemente. Tanto es así que el embalse del Guadarranque, situado en el Campo de Gibraltar, se encuentra en este momento al 100% de su capacidad. "Ha entrado agua en el embalse equivalente al consumo de cinco meses de toda la población del Campo de Gibraltar, por eso estamos hablando de cifras históricas".

En estos momentos, la media de los embalses de la provincia es de 52,16%, destacando el 94% al que se encuentra el pantano de Arcos, y el 87% al que está el embalse de Los Hurones. El de Guadalcacín, por su parte, el más grande de la provincia, se encuentra al 43%, es decir, acumula 200 hectómetros cúbicos, casi el triple de lo que acumulaba en esta misma fecha hace un año, con 54,20 hectómetros.

Para los próximos días el tiempo mejorará en Jerez, si bien es cierto que a partir de este martes 6 de enero las temperaturas bajarán notablemente esperándose, durante el martes y el miércoles máximas de 10 grados y mínimas de 3 grados.

Balance a las 10:30 horas del lunes 5 de enero de 2026

REABIERTA AL TRÁFICO

CA-9208 (El Cobre)

CA-9209 (Algeciras - Los Barrios)

Cortes totales:

CA-3102 (Macharnudo), en Jerez

CA-5101 (Arcos - Granadilla), en el km 2 por balsa de agua a la altura del arroyo Salado.

CA-6105 (Alberite), entre Villamartín y Arcos, por crecida de los arroyos Piloncillo, Zanjar y Convento

CA-3400 (Santa Teresa) en Rota, cortada al tráfico en su totalidad por balsas de agua.

CA-8201 (Jimena -Puerto Galis), afectada por desprendimientos, caídas de árboles y arrastres.

Cortes parciales: