Incidencias del temporal de la borrasca Kristin en Jerez: corte de algunas calles por caídas de ramas y árboles

Un tramo de la avenida Alcalde Álvaro Domecq cortado por la caída de una palmera.

Jere se encuentra desde la madrugada de este miércoles en aviso naranja por los fuertes vientos provocados por la borrasca Kristin, que está afectando a toda Andalucía.

Sobre las nueve de la mañana, el Ayuntamiento de Jerez ha informado de algunas de las incidencias provocadas por las fuertes rachas de viento. Así, la Policía Local ha tenido que cortar algunas calles y avenidas de distintos puntos de la ciudad debido a la caída de ramas y de árboles.

las calles afectadas a las nueve de la mañana son la calle Porvera (zona centro), la avenida de Blas Infante (zona sur), las calles Mozart y Parque de Timanfaya (zona este) y Mar Caspio (Los Villares). También hay cortado un tramo de la avenida Alcalde Álvaro Domecq.

En cuanto a los accesos a la ciudad, también está cortada el acceso a la ciudad por la Carretera de Cartuja (A-2004). La DGT (Dirección General de Tráfico señala que no se puede circular por esta carretera en el tramo comprendido entre Jerez y la rotonda de conexión con la carretera de El Portal (A-2002).

TAmbién permanecen cortadas algunas vías de la red provincial como la CA-3101 y CA 3102 (Macharnudo Alto) , la CA-3105 (une Guadalcacín con Estella), la CA-3113 (Jerez-Puerto Real) y CA-4102 (Torremelgarejo), todas estas por inundaciones debido al acumulado de lluvias de la jornada.

El Ayuntamiento ha habilitado un número de teléfono donde la ciudadanía puede comunicar incidencias en la vía pública. Este número es el 956149487.