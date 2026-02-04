La borrasca Leonardo descarga 20 litros en Jerez con rachas de 76 km/h

Naranjas derribadas por el viento en un árbol de la avenida Virgen de Fátima

Las contínuas lluvias que la borrasca Leonardo ha dejado en Jerez de la Frontera y su campiña acumulan ya 20 litros por metro cuadrado en catorce horas y una racha máxima de viento de 76 kilómetros por hora.

Jerez y la zona rural permanecen este miércoles en aviso naranja por fuertes precipitaciones que pueden suponer aún un peligro importante para el resto de la jornada.

Estas catorce horas son las primeras de las 24 en las que se mantendrá activo el aviso naranja todo este miércoles 4 de febrero.

Según los datos de la estación de la Aemet en el Aeropuerto de Jerez, actualizados a las 14:00 horas de este miércoles se recogieron un total de litros, con un pico de 3,7 litros anotado a las tres de la mañana.

En cuanto a los vientos, la racha más alta durante ese espacio de tiempo se contabilizó a las siete de la mañana con 76 kilómetros por hora.

La velocidad más alta se alcanzó a las 04:00 horas con 54 km/h direción sudoeste.

La previsión por horas de la Aemet aún anuncia lluvias para el resto de la tarde y lo que queda de noche.

De momento, Meteorología ya ha activado un nuevo aviso amarillo por fuerte viento para este jueves 5 de febrero con posibilidad de ráfagas máximas de 80 kilómetros por hora.

La UME se desplaza a Grazalema

Por otro lado, la Unidad Militar de Emergencia (UME) se está dirigiendo hacia la sierra de Cádiz, a puntos como Grazalema, para participar en tareas de achique de agua en casas y calles de este municipio, que se está viendo afectada por el paso de la borrasca Leonardo, que ya ha dejado por el momento 278 litros de precipitaciones acumuladas.

Así lo ha confirmado fuentes de Subdelegación del Gobierno de España en Cádiz, que ha indicado que la UME se está desplazando a este punto y que también está actuando en la comarca del Campo de Gibraltar, donde se está pendiente de las crecidas de los ríos Hozgarganta y Guadiaro.

En Grazalema, a pesar de ser un municipio acostumbrado a las lluvias, las abundantes precipitaciones de esta jornada, sumada a las ya caídas en días anteriores, está provocando que el agua no pueda ser ya absorbida por la tierra y corra por las calles del pueblo con fuerza, además de anegar numerosas casas.

Allí, los vecinos se afanan en achicar agua de sus viviendas, ante una situación que no se recuerda en Grazalema desde 1964, cuando hubo también fuertes precipitaciones y las canalizaciones arcáicas de entonces provocaron la inundación de buena parte del pueblo.

En este punto también están trabajando efectivos del Plan Infoca, con 25 bomberos forestales y una autobomba para tratar de sacar el agua de las viviendas.

Durante la madrugada se han incorporado a la provincia efectivos pertenecientes al II Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM) de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con base en la localidad sevillana de Morón de la Frontera, así como de la Agencia Andaluza de Emergencias, dependiente de la Junta de Andalucía.