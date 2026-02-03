Horas con mayor previsión de lluvias en Jerez por la borrasca Leonardo

Las fuertes lluvias previstas con la borrasca Leonardo podría dejar de nuevo muchas zonas anegadas en Jerez, como es el caso del Polígono Industrial de El Portal.

La borrasca Leonardo comenzará a dejar su sello en Jerez de la Frontera y su campiña desde este mismo martes cuando se activen los avisos amarillo y naranja por fuerte viento e intensas lluvias que, respectivamente, podrían alcanzar los 100 litros de agua en doce horas y 150 en veinticuatro y, por otro lado, rachas máximas de componente oeste de hasta 80 kilómetros por hora.

Esta previsto que el temporal provocado por Leonardo, la sexta borrasca de la temporada, azote a Jerez y su zona rural con viento y lluvia, a partir de las nueve de la noche cuando se active el aviso amarillo, y, con precipitaciones más persistentes a partir de medianoche, cuando se active el aviso naranja.

Sin embargo, y según informa la Agencia Estatal de Meteorología en su página web, los aguaceros podrían aparecer a partir de las seis de la tarde y prolongarse durante 24 horas seguidas.

Previsión de las horas en las que más lloverá con la borracas Leonardo en Jerez

Según la predicción de la Aemet por horas y publicada en su página web, el grueso de las lluvias se registrarán durante la próxima noche y la madrugada, con las siguientes cifras de agua acumulada:

Martes 3 de febrero

De 18:00 a 19:00 horas: 0,2 mm

De 19:00 a 20:00 horas: 0,3 mm

De 20:00 a 21:00 horas: 0,4 mm

De 21:00 a 22:00 horas: 1 mm

De 22:00 a 23:00 horas: 0, 8mm

De 23:00 a 00:00 horas: 2 mm

Miercoles 4 de febrero

De 00:00 a 01:00 horas: 2 mm

De 01:00 a 02:00 horas: 2 mm

De 02:00 a 03:00 horas: 1 mm

De 03:00 a 04:00 horas: 0,7 mm

De 04:00 a 05:00 horas: 1 mm

De 05:00 a 06:00 horas: 2 mm

De 06:00 a 07:00 horas: 1 mm

De 07:00 a 08:00 horas: 1 mm

De 08:00 a 09:00 horas: 0,5 mm

De 09:00 a 10:00 horas: 1 mm

De 10:00 a 11:00 horas: 0,8 mm

De 11:00 a 12:00 horas: 3 mm

De 12:00 a 13:00 horas: 2 mm

De 13:00 a 14:00 horas: 0,3 mm

De 14:00 a 15:00 horas: 1 mm

De 15:00 a 16:00 horas: 0,3 mm

De 16:00 a 17:00 horas: 0,7 mm

De 17:00 a 18:00 horas: 0,3 mm

De 18:00 a 19:00 horas: 0,3 mm

Grazalema se prepara para el aviso rojo

Grazalema, conocida por ser la localidad de España donde más llueve, se prepara este martes para recibir a partir de esta medianoche precipitaciones intensas por las que la Aemet ha emitido un aviso rojo por el peligro "extraordinario" que pueden acarrear.

"El problema es que llueve sobre muy, muy mojado", alerta el alcalde de la localidad, Carlos García.

De hecho, este pasado mes de enero ha sido "el segundo mes más lluvioso" desde que en 1913 comenzaron a hacerse registros de precipitaciones en la localidad.

En este mes se han recogido 1.293 litros de agua por metro cuadrado, la mayoría, 1.100, en nueve días y 400 en tan solo dos días.

Grazalema no teme a las inundaciones porque únicamente las tuvo en 1964, cuando no tenía un sistema de alcantarillado tan preparado como el actual.

"Estamos a 900 metros de altura, el empinamiento de las calles y la piedra caliza de las montañas absorben el agua. El problema está en la situación de las montañas, el monte ya no puede recibir más agua, hay escorrentías donde no existían, rocas cayendo y taludes que se están viniendo abajo. Por eso la situación más preocupante es la de las carreteras, el peligro está en vías para entrar o salir del pueblo, que además son carreteras muy deterioradas por falta de mantenimiento e inversión", dice el alcalde.

De hecho, la vía que une Grazalema con su pedanía, Benamahoma, quedó cortada la semana pasada por un talud sobre la misma, por lo que sus 400 vecinos solo pueden transitar por ella desde entonces en tramos horarios especiales habilitados y supervisados por la Guardia Civil.

Ante la alerta roja de mañana, el Ayuntamiento ha recomendado a sus vecinos no usar el coche, ha suspendido las actividades de centros de mayores y escuelas infantiles, ha decretado el cierre de instalaciones deportivas y de los dos cementerios y ha pedido a la Junta de Andalucía que suspenda las clases en los centros de primaria y ESO y en el instituto de la localidad vecina al que se trasladan los estudiantes de Grazalema.

Además ha habilitado el teletrabajo para el personal municipal y ha recomendado a los empresarios que, en la medida de lo posible, faciliten el mismo sistema para sus empleados.

La Guardia Civil reforzará su presencia en el municipio para atender posibles incidencias y se ha cerrado el paso en dos calles del casco urbano en las que la semana pasada se declararon en ruina sendos edificios.

"Somos cabeza de cuenca", recuerda el alcalde, que alerta de que todo lo que llueve en Grazalema acaba desembocando en el río Guadalete, que a su paso por Jerez suele provocar inundaciones en casas de pedanías ubicadas muy cerca de su ribera cuando hay episodios de lluvia intensa.