Boston y Jerez, más cerca que nunca

Una imagen de la pasada edición de Cata de Vinos de Jerez y Zambombas.

El jerezano Alejandro Bertolet vive en Boston y trabaja en el Harvard Medical School. Junto con el también paisano y amigo Alberto Portillo y su esposa, Laura Hernández, así como con Juan Ramón Palomino, están trabajando en la III Cata de Vinos de Jerez y Zambombas. Una iniciativa que ha pasado de ser un evento familiar a algo más formal. De hecho, el año pasado tuvieron colaboraciones oficiales, por ejemplo, Covap, firma que va a volver a participar este año con productos ibéricos para maridar con el jerez. "Nuestro público lo conforman tanto españoles expatriados, como estadounidenses y otras nacionalidades, hosteleros bostonianos y expertos en sherry. El acto consiste en una presentación de cada uno de los tipos de vino magistralmente llevada por Alberto Portillo, maridaje adecuado y, este año, como novedad, tendremos un concurso de cócteles basados en el jerez, así como presentar también el concepto de zambomba y villancicos flamencos", explica Bertolet. Una actividad que sus organizadores ven interesante enmarcarla en el contexto de la campaña Jerez 2031 y la Capitalidad Gastronómica de 2026.

Los organizadores de la cita.

Será el 8 de noviembre, en Fenway Community Center. Una celebración anual que trae la esencia de Jerez a Boston, combinando dos de sus grandes tesoros culturales: el vino y la tradición festiva de las zambombas. Lo que empezó como una reunión entre dos jerezanos (Alejandro Bertolet y Alberto Portillo) y la diseñadora gallega Laura Hernández, se ha convertido en un evento esperado con entusiasmo por el público estadounidense. "Nuestra misión es sencilla: compartir los sabores, la música y la alegría de nuestra tierra de forma cercana y divertida", añaden.

Un momento de la presentación de la cata, con la ubicación y descripción de Jerez.

Este año habrá nuevas sorpresas "sin perder el ambiente acogedor de siempre, pero dando un paso más en cada edición, con una mayor presencia institucional":

• Introducción al vino de Jerez: su origen, estilos y la mejor forma de disfrutarlo.

• Cata guiada de una selección especial de vinos de Jerez.

• Novedad: concurso de cócteles con Jerez, con un premio especial para el ganador.

• Reto exprés de cata a ciegas.

• Libreto digital con letras y música de las zambombas para que todos puedan cantar.

Para completar la experiencia, compartirán una selección de tapas auténticas españolas.

Este evento es posible gracias al patrocinio de Valdespino, Fenway Community Center, entre otros colaboradores, que ofrecerán sorpresas a lo largo de la noche. El aforo es de 75 personas.

Más información en: https://www.sherry.wine/es/sherryweek/events/iii-sherry-tasting-zambombas-event