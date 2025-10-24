El valor del impacto de Jerez Capital Española de la Gastronomía 2026 asciende a 2,8 millones de euros en una semana: "Nos da fortaleza"

Este viernes, 24 de octubre, se cumplen tan sólo siete días de la designación de Jerez como Capital Española de la Gastronomía 2026. Justo una semana después el Ayuntamiento de Jerez convoca a los medios para realizar la presentación oficial de la capitalidad en el Cabildo Viejo, al borde del mediodía.

Representantes del gobierno municipal, encabezados por la alcaldesa, María José García-Pelayo, el presidente de Hostelería Jerez, Alfredo Carraco, el presidente de Horeca, Antonio María, junto al presidente de Capital Española de la Gastronomía, Mariano Palacín, y Pedro Palacios, director de marca han tomado la palabra en la presentación. En todas las intervinienciones se ha valorado de forma muy positiva el trabajo del teniente de alcaldesa y delegado de Turismo y Proyección Turística, Antonio Real, también presente en el acto, y del personal de Turismo del Ayuntamiento.

Antonio de María, presidente de Horeca, primero en tomar la palabra, destacó a Jerez como referente nacional e internacional gastronómico de jerez a lo largo de la historia. En cuanto a la capitalidad gastronómica jerezana entiende que supondrá un empuje para el sector hostelero en la provincia, al igual qeu sucedió en Sanlúcar de Barrameda. "Es un privilegio. Supone un año completo para poner en valor nuestros recursos. Lo hacemos bien y tenemos que hacerlo aún mejor. Los hosteleros tenemos que dar el do de pecho", instó De María. También se refirió a la amplia oferta jerezana, la cual abarca desde los bares de toda la vida "hasta lo máximo en gastronomía que son las estrellas Michelin. "La idea es magnífica, no se entiende por qué no se hizo antes. Vamos a responder", concluyó.

En esta línea también incidió, Alfredo Carrasco, presidente de la asociación Hostelería Jerez, e impulsor de la candidatura: "A veces se piensa en la alta restauración, pero para eso hacen falta muy buenos producto, de ahí la buena gastronomía y buena hostelería que empieza en los bares de tapas, en los mostos, las ventas. Vamos a ir de la mano".

A continuación, tomó la palabra Pedro Palacios, director de marca. Este útimo desvelo que el pasado fue citado en una reunión con la alcaldesa de Jerez: "Me dijo que la mirara a los ojos y le dijera si de verdad Jerez podía llegar a ser capital gastronómica. Le respondí: os sobran los motivos". Subrayó que jerez ganó por unanimidad, puesto que, se reconoció el trabajo del dossier entregado. Por otro lado, alabó el lema, 'Come, bebe y ama en Jerez' y realizó un recorrido por la cronología de esta aventura. Asimismo, puso sobre la mesa los criterios valorados como los datos que refrendan a Jerez destino turístico, acreditado por el Clúster Turístico de Jerez, aunque afirmó que decir que aumentará en un 20% el turismo de la ciudad gracias a la capitalidad resulta aventurado, ya que, es muy pronto, "puede ser menos o, incluso, más".

En cuanto a los datos recabados en tran solo la primera semana desde que se conoció la noticia, destacó que el valor del impacto de la noticia equivale a unos 2,8 millones de euros. "Esto es lo que le hubiera costado a Jerez la repercusión publicitaria de las noticias relacionadas con la capitalidad gastronómica de jerez". Aseguró que 446 millones de personas han leído estas noticias en prensa escrita, según las estimaciones y que la inmensa mayoría lo valora positivamente. "Nos ratifica que el jurado eligió bien. Estamos convencidos de que será una capital inolvidable. Jerez es una ciudad que tiene alma y el alma no se destruye”.

Palacín por su parte, hizo hincapié en que la capitalidad es un revulsivo para la ciudad que ahora pasará a otro estadío. "Llevamos 13 ediciones, somos muy conscientes de que los alcaldes y delegados de turismo lo valoran de forma muy positiva".

Por último, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, afirmó que "la unanimidad del jurado nos da fortaleza". "Iniciamos una nueva etapa. Impresionan y emocionan esos dos millones y medio de impacto y notoriedad solo con el anuncio de la capitalidad". La regidora no pudo ofrecer el dato de la inversión del consistorio a la capitalidad, pero sí informó de que también cuentan con la contribución de Diputación de Cádiz y de patrocinio privado.