Hacienda Parrilla Alta 2022 y Alquitón 2021

Aquí vamos de nuevo. Con mucho jaleo a nuestro alrededor y ganas de tirar cachivaches mentales para centrarnos en todo lo que nos viene por delante. Proyectos para ver lo que no hemos visto, leer lo que no imaginábamos que estaba escrito y sobre todo tener tiempo para lo que nunca tuvimos. Aprender esas máximas que siempre quisimos citar, meternos en esos pantalones sin estrenar desde hace años y caminar en sueños con quien jamás sabrá de nuestra existencia. Todo eso está genial.

Pero es que se me fue enero que era cuando quería contárselo y me encontré en febrero. Perdón, ya me van conociendo. Así que ahora voy a desplegar un mapa imaginario con profundos tonos azules, un cielo cambiante y paraísos artificiales, para ponernos una copa de estos dos vinos tintos de nuestro botellero y aparecer en una histórica y mágica finca en San Jose del Valle, donde esta albariza alejada del mar me pidió que convirtiera en letra escrita estos vinos. Y sus leyendas, otro día con Ingelmo, si le atrapo.

Hacienda Parrilla Alta 2022 es un coupage de Petit Verdot, Tintilla de Rota, Merlot y Shyraz que se asientan en unas tierras albarizas de altura, a más de doscientos metros sobre el nivel del mar, que nos aportan finura, presencia e identidad y los “aromas de cariño, afecto y aprendizaje” de sus dos elaboradores. Un vino tinto motivador y muy agradable en copa.

Alquitón 2021, elaborado íntegramente con Tintilla de Rota, nos enseñó que esta uva se desenvuelve mejor sin criarla en barrica, dándonos un vino muy fresco, intenso y directo. Una elaboración muy delicada, con poca maceración y presencia de viñas viejas de Rota. Magnifico, sin duda.

Una década ampara a esta bodega de la campiña que lleva tiempo haciéndonos disfrutar muchos con sus vinos y así queremos sus vinos aquí, allí y en todas partes como canta Paul McCartney.

En fin, mientras que la vida de Rilke siempre tiene razón y la vida de Onetti siempre se nos escapa, yo feliz me quedo con dos botellas medio llenas y ustedes con su copa entera. Que lo importante a la hora de tomar una copa de vino son los acompañantes. Háganlo real.