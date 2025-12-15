La Burguezía gana el primer premio del II Concurso Croqueteando CCA Jerez-Acoje

La hamburguesería La Burguezía ha resultado ganadora del II Concurso 'Croqueteando CCA Jerez-Acoje', gracias a su propuesta innovadora: la croqueta de 'la Pringachá de la buena', elaborada a partir de la hamburguesa más vendida en La Burguezía.

La elección del primer premio se ha realizado a través de la votación de los usuarios participantes en la ruta gastronómica, celebrada del 5 al 15 de noviembre, que ha contado con una alta participación, consolidándose como una iniciativa de gran aceptación popular.

Responsables de La Burguezía, con el primer premio de Croqueteando.

El segundo puesto ha sido para Nuna Restobar, mientras que el tercer puesto ha recaído en el Restaurante El Fuego, completando así un podio que refleja la calidad, creatividad y diversidad de las propuestas presentadas en esta segunda edición.

Desde Acoje se valora de forma muy positiva el desarrollo del II Croqueteando CCA Jerez-Acoje, tanto por la respuesta del público como por la satisfacción mostrada por los hosteleros participantes, quienes destacan el impacto positivo de la iniciativa en la visibilidad de sus establecimientos y en la dinamización de la actividad hostelera.

Con esta acción, Acoje reafirma su compromiso con la promoción de la hostelería local, apostando por iniciativas que fomentan el consumo en el comercio de cercanía y contribuyen a mantener vivas las calles de Jerez. La Asociación felicita a todos los establecimientos participantes y de las personas que han hecho posible el éxito de esta segunda edición.