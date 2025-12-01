Parking gratuito en el centro de Jerez para hacer las compras navideñas

Acoje ha puesto en marcha una nueva campaña navideña destinada a fomentar las compras en el comercio local y facilitar el acceso al centro de la ciudad durante estas fechas. Bajo esta iniciativa, los clientes podrán obtener una hora de aparcamiento gratuito en el parking de Plaza del Arenal al realizar sus compras en los establecimientos adheridos.

La campaña, válida hasta el viernes 9 de enero, busca apoyar al comercio tradicional de Jerez en uno de los periodos con mayor afluencia del año. Para conseguir la hora de parking gratuita, los usuarios únicamente deberán realizar una compra en uno de los establecimientos participantes. Una vez efectuada la compra mínima establecida por el establecimiento, este entregará un ticket válido para el parking.

Los tickets podrán utilizarse de lunes a jueves durante todo el día, mientras que los viernes serán válidos hasta las 18:00 horas. Desde el Acoje "pretendemos facilitar el acceso al centro urbano, ofrecer un incentivo adicional a los clientes y poner en valor la amplia oferta comercial del centro de Jerez. Recordamos que apostar por el comercio local significa apoyar el empleo, la cercanía y el desarrollo económico de nuestra ciudad”.

Acoje invita a la ciudadanía a disfrutar del ambiente navideño de las calles de Jerez, descubrir la variedad de productos que ofrecen los comercios de proximidad y beneficiarse de esta acción que mejora la experiencia de compra y favorece la movilidad en el centro. Esta acción está subvencionada por la Junta de Andalucía, en apoyo al asociacionismo comercial.