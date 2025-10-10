Diez años de prisión por un doble apuñalamiento durante el fin de semana de motos en Jerez en 2023

La sección jerezana de la Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a un hombre a 10 años de prisión por un doble apuñalamiento que se produjo a la salida de un local de copas a finales de abril de 2023, un fin de semana en el que se estaba celebrando en la ciudad el Gran Premio de España de Motociclismo. En esta causa también ha sido condenado otro de los encausados a ocho meses de prisión por amenazas graves. No obstante, la sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Los hechos se remontan a la madrugada del 30 de abril de 2023. A la salida de un local en la avenida de Méjico, se inició una discusión entre el condenado y las víctimas. En un momento del enfrentamiento, según se recoge en el fallo del tribunal provincial fechado a finales de julio —la vista oral, que duró tres días, se desarrolló a mediados de ese mes tras la instrucción llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción número 2 de Jerez—, el principal procesado en esta causa hirió a uno de los jóvenes con una navaja hasta en dos ocasiones, una por la espalda y otra en el mentón. Acto seguido apuñaló en el abdomen a la otra víctima.

Debido a las heridas y dado que se vieron amenazados por algunos integrantes del grupo que acompañaba al condenado, ambos se marcharon corriendo en dirección a la plaza del Caballo donde se encontraron con unos policías locales que en ese momento formaban parte del dispositivo de tráfico habilitado con motivo del Gran Premio de Motociclismo y advirtiéndoles que habían sido heridos con unas navajas. Ante la presencia policial, el condenado optó por marcharse de la zona, pero fue rápidamente localizado por agentes policiales en las inmediaciones de la rotonda dedicada a Juan Holgado. En ese momento también fue detenido otro de los procesados por parte de los agentes actuantes.

La Audiencia Provincial considera probado que el principal procesado hirió a ambos jóvenes con una navaja, un arma que no pudo ser localizada durante la investigación. Por ello, le atribuye dos delitos, uno de homicidio en grado de tentativa por la gravedad de la herida realizada el abdomen de una de las víctimas que puso en riesgo su vida y otro de lesiones agravadas por el uso de armas en las heridas realizadas al otro joven, de ahí que le imponga una pena de 10 años de prisión (siete por el primero de los delitos y tres por el segundo) al aplicar, además, las agravantes de abuso de superioridad y de reincidencia (le constaba una condena previa por lesiones) y la atenuante por consumo de bebidas alcohólicas.

La pena impuesta es menor a la solicitada tanto por la Fiscalía como por la acusación particular, que pidieron 12 años y medio de prisión. Mientras, las defensas solicitaron la absolución de todos los procesados al negar su implicación. La pena impuesta es menor a la solicitada tanto por la Fiscalía como por la acusación particular, que pidieron 12 años y medio de prisión. Mientras, las defensas solicitaron la absolución de todos los procesados al negar su implicación.

También se ha condenado a otro de los encausados en este procedimiento a ocho meses de prisión por un delito de amenazas graves al quedar demostrado que salió en persecución de las víctimas con una botella en la mano cuando estos emprendieron la huida tras ser heridos con la navaja. En cambio, ha resultado absuelta una tercera persona que fue encausada al no quedar demostrada su participación en los hechos.