Jerez da su sitio a sus mayores: "La ciudad los quiere y los respeta"

102, 86 y 31 años. Estas son las edades de las tres protagonistas principales de la de la XXIV Semana de las Personas Mayores: Juana Jiménez Peralta, Rosa Moneo y su nieta Claudia GR Moneo. El acto de inauguración oficial comenzó sobre las once de la mañana en Los Museos de la Atalaya. "Jerez se siente muy orgullosa de sus mayores, los quiere y los respeta". Este es el sentir de una ciudad que dedica desde hace más de dos décadas unos días a las personas que contribuyeron a levantarla y darle el lustre del que presume hoy, como lo subrayó la alcaldesa de Jerez María José García-Pelayo.

Con el lema elegido de este año muy presente, ‘Seguimos soñando', arrancó un acto sentido y emotivo que da el pistoletazo de salida a una programación dedicada a los vecinos y vecinas más veteranos de la ciudad y del Jerez rural que se desarrollará hasta el 8 de octubre. El premio Ciudad de Jerez a la Igualdad 2025, José Ramón Alcalá Zamora, fue el encargado de dirigir, probablemente, la gala dedicada al mayor más intergeneracional desde su origen. "En jerez creemos que la edad no apaga los sueños sino que les da más valor", puntualizaba Alcalá Zamora quien, según la regidora, "cree en lo que hace".

En el acto entregaron la distinción de honor del Consejo Local de Mayores, a Rosa Moneo y a su nieta Claudia GR Moneo, impulsoras y protagonistas de 'Un posca con mi abuela'. Antonio Carbajo, vicepresidente del Consejo Local de los Mayores, tomó la palabra para destacar que, a través de este proeycto, ambas "nos regalan conversaciones de vida entre abuela y nieta: amistad, identidad, hablan de lo cotidiano, de lo importante como ellas dicen". "Gracias a las premiadas, jóvenes y mayores pueden comunicar y demostrar que se pueden hacer cosas nuevas, os habéis convertido en ejemplo para gente joven", apuntó la alcaldesa.

Juana Jiménez Peralta al recibir el Homenaje a la Vecina más Longeva de Jerez. / Vanesa Lobo

Por su parte, Paqui Pazos, representante de la Comisión Permanente del Consejo Local de los Mayores, visiblemente nerviosa, dedicó unas palabras a las galardonadas: "Dos personas maravillosas que cuando se juntan son una sola. "Rosa Moneo Vargas (1939, gitana hasta los huesos, cuidó de su hermano, su marido y su madre hasta el final". También rememoró cómo antes se compartía todo y la vida en las casas de vecinos: "Habiendo un buen puchero nadie se quedaba sin comer". Ensalzó la dedicación y entrega de Rosa a los suyos y a sus vecinos, así como los diferentes acontecimientos mediáticos que ha protagonizado en los últimos años.

De su nieta Claudia (1994), periodista, creativa y comunicadora, destacó otras propuestas que ha impulsado como 'Una habitación compartida' o la exposición de sus ilutraciones 'Hasta el toto'. "El posca lo hacen en el salón de la casa Rosa", dijo y todo el contenido está impregnado de feminismo, andalucismo y gitanismo de forma transversal. Una Rosa Moneo en su inmensidad, vestida de lunares, aseguró que estaba muy orgullosa de recibir este reconocimiento y sentó cátedra con apenas dos frases: "Mi niña me ha ayudado y yo he ayudado a mi niña".

Los comerciantes del Mercado de Abastos también homnajeados en la Semana de las Personas Mayores 2025. / Vanesa Lobo

Claudia, por su parte, recordó que 'Un posca con mi abuela' nació, sobre todo, para escuchar todo lo que Rosa tenía que decir. "Para mí el posca ha sido reflexión, amor, diversión y darle el sitio a mi abuela. (...) Mi abuela no sabe leer ni escribir, pero ahora hablá, habla que da gusto. Por eso este formato de videopodcast ha sido la mejor vía pa que ella se exprese, cuente, sentencie, recuerde y deje grabado para la historia su vida, su memoria". "Gracias a ti, abuela, por tu generosidad, por jugar conmigo a to lo que te pongo por delante, gracias por abrirme tantas puertas y ventanas; y gracias por enseñarme a vivir", manifestaba emocionada la periodista.

Juana Jiménez Peralta, de 102 años, recibió el homenaje a la persona más longeva de Jerez

Al bajar del escenario, Rosa Moneo, se abrazó a Juana Jiménez Peralta, la vecina de Jerez más longeva. A sus 102 años recibió el Homenaje a la Persona Más Longeva de Jerez, por parte del Ayuntamiento rodeada de toda su familia. Juana, nacida en Espera, es vecina de Jerez desde hace más de 50 años. Aquí ha visto aumentar la familia, tiene hasta tataranietos que le arroparon en los Museos de la Atalaya.

En esta cita además, se presentó el spot realizado por Onda Jerez que estará vigente todo el año con el que pretenden romper estereotipos, así como recordar que los sueños no tienen edad. También, dedicaron un espacio a conmemorar los 140 años del Mercado Central de Abastos, cuyo diseño y construcción corrió a cargo de José Estévez y costó cuatro millones de reales. Este lugar se ha convertido en una extensión de nuestro hogar y ayuda indirectamente a mitigar la soledad de los mayores, quienes lo visitan con frecuencia para realizar sus compras. Además, los comerciantes jubilados de la plaza y sus mujeres también fueron homenajeados y subieron al escenario para recoger su distinción realizada por los usuarios y usuarias de Afamedis.

La inauguración de la XXIV Semana de las Personas Mayores además contó, entre otros muchos, con la presencia de Juan Carlos Durán, rey Gaspar 2026, Agustín Muñoz, primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez, la teniente de alcaldesa de Medio Rural, Susana Sánchez Toro, y la delegada de Educación, Formación Profesional y Universidades, Nela García, Yessika Andreyna Quintero, delegada de Inclusión Social, Dependencia, Mayores y Familia y Recursos Humanos, el secretario general del Psoe-Jerez, José Antonio Díaz y el concejal socialista Jesús Alba.