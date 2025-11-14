Cae la rama de un árbol sobre un coche en la Barriada España de Jerez

El primer paso de la borrasca Claudia por Jerez y su zona rural este pasado jueves se saldó con un total 37 litros y una racha máxima de 67 km/h, según las mediciones de la estación de la Agencia Estatal en el Aeropuerto de Jerez. La madrugada de este viernes 14 de noviembre ha sido muy lluviosa y abundante en Jerez. Según los registros de la estación pluviométricas que Aemet tiene desplegadas en el Aeropuerto de La Parra, durante la medianoche (00:00 horas) y hasta las 08:00 horas de la mañana se han registrado ya un total acumulado de 27,6 litros de agua, con un pico de 14,1 litros anotados a las 03:00 horas de la madrugada.

Bomberos y Policía Local, en el lugar del suceso.

Uno de los efectos del paso de Claudia por Jerez se produjo en la Barriada España, donde la fuerza del viento hizo que se desprendiese una gran rama de un árbol, cayendo sobre un vehículo y destrozando la luna trasera. Tras el aviso a Policía Local y Bomberos, se retiró la rama y el dueño del turismo fue localizado.