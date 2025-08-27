Esta es la calle de Jerez "que se debe pasear, al menos, una vez en la vida", según La revista Viajar

¿Qué tienen en común, Lisboa, la ciudad de San Francisco y Kioto? Estas ciudades junto a otras 12, ubicadas en diferentes puntos del mundo, famosas por su historia y su patrimonio, fueron incluidas en un listado elaborado por la revista Viajar en 2024. Dicha publicación selecciona "15 calles que hay que pasear, al menos, una vez en la vida". Y una de ellas se encuentra en la ciudad de Jerez.

Se trata de la única de España que forma parte de las recomendadas, aunque aseguran que "es difícil quedarse solo con una, pues nuestro territorio está plagado de calles de una belleza sublime". La calle Ciegos es la seleccionada, fruto de un estudio que analizaba el tiempo que se quedaba parada la gente mirando determinadas calles del mundo.

Dicho tramo es considerada una de las más bonita de toda España. "Aquí la belleza rezuma a través de su coqueto emparrado y las ventanas de reja", asegura la publicación.

Calle Ciegos, Jerez.

Las primeras referencias a esta ya famosa calle datan del siglo XVI. Se hace referencia a la existencia de una casa o asilo para ciegos cuyos moradores contarían con el denominado privilegio de excepción de ciertos tributos. En la actualidad, es uno de los pasadizos principales de la Bodega González Byass, pues esta calle se encuentra en su interior. Con su característico emparrado y el suelo adoquinado, los juegos de luces que le imprimen esa atmósfera de cuento la convierten en una calle imprescindible para todo viajero.

Listado completo

El listado lo completan otras 14 asombrosas calles. Son las siguientes:

1. Lombard Street (San Francisco, Estados Unidos)

2. Callejón de los ciegos (Jerez de la Frontera, Cádiz)

3. Calles de Spello (Spello, Italia)

4. Washington Street (Brooklyn, Nueva York)

5. Rua do Bom Jesus (Recife, Brasil)

6. Calles de Montmartre (París, Francia)

7. Calles peatonales de Águeda (Águeda, Portugal)

8. Royal Mile (Edimburgo, Escocia)

9. Heerstrasse (Bonn, Alemania)

10. Calle del Mercado de Molivos (Lesbos, Grecia)

11. Ishibe-Koj (Gion, Kioto)

12. Campos Elíseos (París, Francia)

13. Calles azules de Chefchaouen (Chefchaouen, Marruecos)

14. Caminito (Buenos Aires, Argentina)

15. Rúa Augusta (Lisboa, Portugal)