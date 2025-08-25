Cinco planes “increíbles” en Jerez, según una experta en viajes: “Hay lugares que no sabías que necesitabas”

La periodista de viajes Vero Boned, cuya cueta de Instagram @verosinmapa cuenta con 48,5 mil seguidores, pasó unos días en Jerez. Durante su estancia en la ciudad, se alojó en La Gitanilla, ubicado en la céntrica calle Barranco. Allí disfrutó de unas estupendas vistas a la Catedral de Jerez. Compartió en sus stories alguna imagen de su desayuno en la terraza. Parece que allí tomó fuerzas para recorrer los lugares y vivir todas las experiencias que luego ha compartido con sus seguidores.

“Cinco planes increíbles” en Jerez de la Frontera

Fuente del Alcázar de Jerez. / Ayto. Jerez

En primer lugar, Boned propone un paseo por el pasado. Para ello, recomienda descubrir el Alcázar de Jerez. “Fortaleza del siglo XII con baños árabes, patios, torres, mezquita y hasta su antigua botica”, resume la Travel Girl.

Continúa con un recorrido por lo que denomina los barrios flamencos de Santiago y San Miguel. En ellos, dice, “el flamenco se vive en la piel. En el barrio de San Miguel nació y se bautizó Lola Flores. Recorre este barrio donde el flamenco no se escucha, se siente”.

Monumento a Lola Flores. / Eduardo Pardo

Su tercer plan increíble es visitar una bodega tradicional “porque en Jerez el vino no es un capricho, es cultura líquida”. Propone, por ejemplo, la bodega González Byass. Aunque no se queda sólo con la visita, por supuesto, anima a probar los vinos únicos de Jerez y a contemplar desde la Alameda Vieja la veleta de Tío Pepe, la más grande del mundo.

El cuarto plan que presenta, fuera del centro de Jerez. Concretamente a sólo 2,5 kilómetros. Se trata de darte un capricho en el centro comercial abierto Luz Shopping. “El único outlet de la provincia de Cádiz. Un centro comercial con marcas como Nike, Levi´s, Adidas, Desigual… Tiene descuentos todo el año”. Además de poder comprar allí, destaca su oferta gastronómica internacional, así como las alternativas de ocio para mayores y pequeños.

Tabanco El Pasaje.

Por último, en su quinto plan, advierte de que no se debe finalizar el día sin vivir la experiencia de un tabanco centenario como El Pasaje. “Con flamenco en directo y vinos de la tierra. Prueba las alcachofas y el queso payoyo que te van a flipar”, asegura.

La creadora de contenido de @verosinmapa concluye el vídeo lanzando una pregunta: ¿Cuál sería tu plan favorito en Jerez? ¿Coincides con esta experta en viajes o se te ocurren mejores planes en Jerez? Además de esto, la periodista de viajes Vero Boned, posteó numerosas imágenes durante sus días en la ciudad, en una de las cuales acompañó con la siguiente cita en la que piropea a la ciudad de forma muy elegante: “Hay lugares que no sabías que necesitabas. Uno de ellos es Jerez”.