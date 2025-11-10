La calle Lealas permanecerá cerrada al tráfico rodado el próximo miércoles por las obras en un inmueble

No se podrá circular en horario de 5 a 22 horas

La nueva normativa para patinetes de 2026: seguro obligatorio y multas de hasta 1.000 euros

Calle Lealas, en la esquina con calle Ancha.
Calle Lealas, en la esquina con calle Ancha. / Google Maps

10 de noviembre 2025 - 12:32

El servicio de Movilidad del Ayuntamiento de Jerez ha comunicado que este próximo miércoles, día 12 de noviembre, de 5 a 22 horas, se cortará el tráfico en la calle Lealas para la ubicación de un camión hormigonera y un camión bomba para realizar labores de vaciado de hormigón en las obras que se están desarrollando en un inmueble.

Concretamente, la restricción del tráfico se efectuará en calle Lealas desde su intersección con calle Ancha.

