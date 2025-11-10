La calle Lealas permanecerá cerrada al tráfico rodado el próximo miércoles por las obras en un inmueble

El servicio de Movilidad del Ayuntamiento de Jerez ha comunicado que este próximo miércoles, día 12 de noviembre, de 5 a 22 horas, se cortará el tráfico en la calle Lealas para la ubicación de un camión hormigonera y un camión bomba para realizar labores de vaciado de hormigón en las obras que se están desarrollando en un inmueble.

Concretamente, la restricción del tráfico se efectuará en calle Lealas desde su intersección con calle Ancha.