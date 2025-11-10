La Cámara de Comercio de Jerez impulsa el Foro de Ciudades Creativas Jerez 2031

El Foro contará con la participación de reconocidos expertos nacionales e internacionales

Santiago Cirugeda en Jerez: "Hay que evitar que el barrio de Santiago se convierta en un parque temático"

Coworking Cultura y Empresa de Jerez.
Coworking Cultura y Empresa de Jerez. / Manuel Aranda

La Cámara de Comercio de Jerez organiza los días 11, 12 y 13 de noviembre el Foro de Ciudades Creativas Jerez 2031, un espacio de encuentro y reflexión sobre el papel de la creatividad como motor del desarrollo urbano y social. El evento se celebrará en el Coworking Cultura y Empresa de la Cámara de Comercio de Jerez y reunirá durante tres jornadas a profesionales, gestores culturales, colectivos, técnicos y representantes del sector empresarial para debatir sobre nuevas formas de imaginar la ciudad a través de la cultura, la innovación y la participación ciudadana.

El Foro contará con la participación de reconocidos expertos nacionales e internacionales como Chris Baldwin, Gina Kafedzhian, Santiago Cirugeda, Juan Freire, Jesús Prieto de Pedro, Vicent Molins y Félix Manito, entre otros. A lo largo del programa, los ponentes abordarán temas clave como los derechos culturales y la ciudadanía, las narrativas urbanas, el urbanismo participativo, la inteligencia artificial y el diseño urbano, la educación expandida o la regeneración cultural de los barrios.

Cada jornada incluirá también los Ágora Project Labs Jerez 2031, espacios colaborativos para la generación de ideas, networking y creación de proyectos vinculados a la candidatura de Jerez como Capital Europea de la Cultura 2031.

El acto inaugural tendrá lugar este martes 11 de noviembre a las 10:30 horas, con la presencia de destacadas autoridades institucionales y empresariales. El Foro de Ciudades Creativas Jerez 2031 está organizado por la Cámara de Comercio de Jerez y financiado por el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Jerez y constituye una acción clave en el proceso de candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura 2031.

Este encuentro pretende reforzar las redes profesionales y sociales que promueven la sostenibilidad, la creatividad y la participación ciudadana como ejes de transformación urbana y cultural.

