Cámara Sonora: arte, comercio y memoria colectiva se encuentran en Jerez
Antropoloops ofrece este miércoles 29 en el Espacio CYEC de la Cámara de Comercio un concierto sonoro-visual que combina la remezcla de músicas tradicionales de diferentes culturas con visualización de datos y tecnologías digitales
La digitalización y la inteligencia artificial protagonizan la VII edición del Curso 'Paco Gil' en Jerez
La Cámara de Comercio de Jerez impulsa Cámara Sonora, un proyecto de formación que conecta arte, comercio, paisaje sonoro, memoria colectiva y remezcla visual, con el objetivo de generar nuevos discursos contemporáneos vinculados al territorio y su ciudadanía.
Durante tres semanas, el alumnado de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Jerez ha trabajado junto al colectivo creativo Antropoloops y profesorado del centro en un proceso de experimentación y producción artística que culminará este miércoles con la presentación pública de una serie de dispositivos sonoros y visuales interactivos.
Como parte de la exposición de inauguración, el público podrá disfrutar de un espectáculo en directo de Antropoloops, el miércoles 29 de octubre a las 19:00 horas en el Espacio CYEC (C/Sevilla, 15), con acceso libre y gratuito. Se trata de un concierto sonoro-visual que combina la remezcla de músicas tradicionales de diferentes culturas con visualización de datos y tecnologías digitales. El colectivo trabaja a partir de fragmentos musicales originales, manteniendo su tono sin modificación, y los integra con imágenes, mapas y secuencias en bucle para crear un collage cultural que invita a explorar la diversidad, el mestizaje y la identidad compartida.
Cada una de las piezas propuestas ofrece una mirada crítica y personal sobre diversas identidades y narrativas de Jerez. Lejos de los tópicos, estas creaciones plantean una reflexión sobre la ciudad y sus relatos a través del sonido y la imagen, contribuyendo a articular un imaginario contemporáneo para la comunidad local.
Cámara Sonora es un proyecto producido y coordinado por Antropoloops en colaboración con la Escuela de Arte de Jerez, y financiado por el Plan Estratégico de Subvenciones (PES) del Ayuntamiento de Jerez.
