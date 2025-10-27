Cámara Sonora: arte, comercio y memoria colectiva se encuentran en Jerez

La Cámara de Comercio de Jerez impulsa Cámara Sonora, un proyecto de formación que conecta arte, comercio, paisaje sonoro, memoria colectiva y remezcla visual, con el objetivo de generar nuevos discursos contemporáneos vinculados al territorio y su ciudadanía.

Durante tres semanas, el alumnado de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Jerez ha trabajado junto al colectivo creativo Antropoloops y profesorado del centro en un proceso de experimentación y producción artística que culminará este miércoles con la presentación pública de una serie de dispositivos sonoros y visuales interactivos.

Como parte de la exposición de inauguración, el público podrá disfrutar de un espectáculo en directo de Antropoloops, el miércoles 29 de octubre a las 19:00 horas en el Espacio CYEC (C/Sevilla, 15), con acceso libre y gratuito. Se trata de un concierto sonoro-visual que combina la remezcla de músicas tradicionales de diferentes culturas con visualización de datos y tecnologías digitales. El colectivo trabaja a partir de fragmentos musicales originales, manteniendo su tono sin modificación, y los integra con imágenes, mapas y secuencias en bucle para crear un collage cultural que invita a explorar la diversidad, el mestizaje y la identidad compartida.

Cada una de las piezas propuestas ofrece una mirada crítica y personal sobre diversas identidades y narrativas de Jerez. Lejos de los tópicos, estas creaciones plantean una reflexión sobre la ciudad y sus relatos a través del sonido y la imagen, contribuyendo a articular un imaginario contemporáneo para la comunidad local.

Cámara Sonora es un proyecto producido y coordinado por Antropoloops en colaboración con la Escuela de Arte de Jerez, y financiado por el Plan Estratégico de Subvenciones (PES) del Ayuntamiento de Jerez.