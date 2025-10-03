La digitalización y la inteligencia artificial protagonizan la VII edición del Curso 'Paco Gil' en Jerez

La Cámara de Comercio de Jerez albergó el VII Curso de Formación y Perfeccionamiento de la Profesión 'Paco Gil'.

El Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz y Ceuta celebró con gran éxito, los pasados 26 y 27 de septiembre de 2025, la VII edición del Curso de Formación y Perfeccionamiento de la Profesión 'Paco Gil', bajo el lema 'Revoluciona tu despacho y tus comunidades de propietarios', en la Cámara de Comercio de Jerez.

La primera jornada, el viernes 26, se centró en la optimización de procesos con Microsoft 365 y Copilot, de la mano de César Sánchez (CAF Madrid) y Rafael Vallecillos, expertos en productividad y digitalización.

El sábado 27 continuó con ponencias sobre automatización de despachos, inteligencia artificial y transformación digital, a cargo de Alfonso G. Martínez (CEO de Martínez-Reina) y del divulgador tecnológico Javier Sirvent, además de la presentación de Omnia por parte de Grupo LAE.

El curso volvió a distinguirse por su carácter convivencial. Cursillistas y acompañantes disfrutaron de un completo programa social que incluyó visitas guiadas, catas y cenas en escenarios emblemáticos de Jerez, como el Alcázar o la Bodega Cayetano del Pino.

Para Carlos de Osma, presidente del Colegio, “este curso supone para los administradores de fincas, y sobre todo para nuestro colegio, un acontecimiento especial. Afortunadamente no solo participan colegiados de la provincia de Cádiz, sino que ya ha cogido peso en el calendario nacional y vienen administradores desde toda España”.

Con esta séptima edición, el Colegio reafirma su compromiso con la formación continua, la innovación tecnológica y el desarrollo profesional de los administradores de fincas, consolidando el Curso Paco Gil como una de las grandes citas del sector en España.