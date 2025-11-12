Las Cámaras de Comercio del Campo de Gibraltar y Jerez colaboran para reforzar lazos logísticos y de cooperación empresarial

Jornada networking 'Retos de la cadena de suministro en un nuevo entorno digital', organizada por la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar en Jerez.

Jornada networking 'Retos de la cadena de suministro en un nuevo entorno digital', organizada por la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar en el marco del proyecto Nexomar y que se ha celebrado este miércoles en Jerez, en la sede de su Cámara de Comercio.

El encuentro ha reunido a un nutrido grupo de empresarios de ambos territorios con el objetivo de analizar el impacto de la digitalización en la logística y fortalecer la conexión económica entre la producción jerezana y la plataforma logística de la Bahía de Algeciras y su entorno. La ponencia principal, impartida por Adolfo Rozadillas, responsable de Energías Renovables y Puertos de Ghenova Ingeniería, ha abordado cómo las estrategias basadas en datos y la adaptación al cambio son pilares fundamentales en el contexto logístico actual.

Posteriormente, los asistentes han conocido de primera mano el caso de éxito de Invercar Logística. Carlos Asencio, CEO del Grupo Asencio, ha presentado cómo la compañía integra las últimas tecnologías y la movilidad eléctrica para ofrecer soluciones de movilidad innovadoras y flexibles.

El evento, que ha concluido con un intenso espacio de networking, es el segundo de los cuatro encuentros previstos dentro del Proyecto NEXOMAR. Esta iniciativa, destinada a impulsar la logística marítima y la internacionalización, está cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa INTERREG VI A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027, y por la Diputación de Cádiz, a través del programa DipuInnova Plus.