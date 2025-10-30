Jerez encenderá su alumbrado de Navidad el 21 de noviembre con la actuación de Luis de Perikín

La cuenta atrás para la Navidad ya ha comenzado en Jerez. El Ayuntamiento ha celebrado este jueves la junta local de seguridad para cerrar todos los detalles y garantizar la celebración de las fiestas. La alcaldesa María José García-Pelayo ha comparecido, acompañada de varios delegados municipales, y ha anunciado que la activación del plan de preemergencia se activará a las 00.00 horas del viernes 21 de noviembre.

El encendido del alumbrado, tal como ha confirmado, será también el mismo 21 de noviembre por la tarde y, aunque la hora no está cerrada aún, podría ser en torno a las siete de la tarde. Este año, además, el tradicional acto no se celebrará en el Gallo Azul ya que la Navidad en Jerez "trae novedades y se realizará en un espacio distinto, ya que el alumbrado llevará consigo la celebración de un gran concierto". De este modo, para facilitar la celebración del concierto y el acceso al mismo, que será gratuito y al aire libre, "el punto de alumbrado y la celebración será en el entorno de la Alameda Cristina hacia Rotonda de los Casinos, más cerca de la Alameda Cristina". Pelayo ha desvelado que el artista que ofrecerá el concierto será Luis de Perikín.

Entre las novedades avanzadas, la alcaldesa ha detallado que se instalarán diez cámaras de seguridad en diversos puntos de la ciudad, tras la autorización de la Subdelegación del Gobierno. "Tienen como objetivo garantizar o redoblar la seguridad", ha dicho la regidora, añadiendo que se colocarán en los puntos donde se producen mayores concentraciones de personas "para prevenir situaciones no deseadas". Igualmente, se activarán drones de la Policía Nacional y de la Policía Local, de modo que haya "permanente vigilancia que se controlará desde la jefatura de Policía Local".

La alcaldesa ha señalado que "no hubo grandes problemas en relación con la movilidad". Aun así, ha detallado que se hará "retoques" a algunas paradas de taxis, a petición del sector, y se realizará "un control muy minucioso en relación con la ocupación de los distintos parkings, para que no se produzcan colapsos a la hora de acceder a los mismos". Además, se pondrán en marcha nuevamente el servicio de lanzaderas de los autobuses. La movilidad se mejorará también con "una señalética para intentar que no se produzcan aglomeraciones andando".

En cuanto a la limpieza, la autorización horaria de las zambombas será hasta las 2 de la mañana. Por ello, "el objetivo es que desde las 2 de la mañana estén los servicios de limpieza trabajando". Asimismo, se incrementará el número de papeleras y el número de servicios. "El año pasado hubo un servicio modular fijo y este año va a haber tres puntos fijos en plaza Belén, plaza Estévez y en plaza del Banco, así como tres adaptados para las personas con diversidad funcional. Además, habrá 15 cuartos de baño químicos itinerantes".