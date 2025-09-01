Las camareras de piso se concentran en Chiclana: "Ni las mutuas, ni la Seguridad Social miran por estas mujeres"

Finaliza el mes de agosto y comienza la cuenta atrás para que el colectivo de mujeres camareras de pisos logren -o no- mejoras en sus condiciones de trabajo. En concreto, esperan tener la posibilidad de jubilarse a partir de los 58 años de edad. Por ello, la Plataforma por las Camareras de Piso 'Las grandes olvidadas', perteneciente a la federación de mujeres 'Sol Rural' de La Barca, ha convocado una concentración en el martes 2 de septiembre a las 16:00 horas, en la explanada verde frente al hotel Barrosa Garden, en Chiclana.

La puerta a esas mejoras se haya en la inclusión del colectivo en el Real Decreto 402/2025 que regula la posibilidad de esa jubilación anticipada. Pero todo aún está por determinar, ya que, depende de los sindicatos y la patronal. Estos han de presentar los estudios sobre los colectivos que cumplen las condiciones para poder acogerse a esta regulación. La fecha máxima para esta entrega es el próximo 17 de septiembre.

El segundo paso para la consecución de este objetivo corre a cargo del Gobierno. Dispondrá de seis meses para estudiar las propuestas y calificar las profesiones que puedan acogerse a esta jubilación anticipada. Una vez seleccionados los grupos y publicados en el BOE, podrán solicitarla en función de la edad y la situación de cada solicitante.

Cabe recordar que hace más de dos décadas que el colectivo de camareras de piso, organizadas en diferentes plataformas y asociaciones a lo largo y ancho del país, reclama la jubilación a los 58 años, el reconocimiento de las enfermedades profesionales y la reducción de la carga de trabajo. De ahí que, continúen sin bajar la guardia hasta obtener una respuesta satisfactoria a las mismas.

Francisca Gago, portavoz del colectivo, aseguraba recientemente que todos los partidos políticos de Jerez han mostrado su apoyo a la plataforma y que confía en los sindicatos, cuyo apoyo considera "muy importante". No obstante, desde la plataforma insisten en “hacer ruido” hasta la aprobación definitiva del mencionado decreto “para que no quede en nada”.