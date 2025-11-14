Campaña de concienciación en Jerez para la tenencia responsable de mascotas y la limpieza viaria

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos y Desarrollo Sostenible, Jaime Espinar, y el presidente de Adecosur, Asociación de Empresarios y Comerciantes de la Zona Sur de Jerez, Juan García, han presentado este viernes una iniciativa conjunta para implicar a la ciudadanía en la tenencia responsable de mascotas y la limpieza de las calles y plazas de la ciudad.

Espinar ha recordado que el Ayuntamiento puso en marcha la campaña ‘Cuidar Jerez es tan fácil como quererlo’, con el objetivo de concienciar a los ciudadanos y ciudadanas que tienen perro de la necesidad de recoger los excrementos de sus mascotas y colaborar en el mantenimiento de la limpieza de las calles. Y en este sentido, ha dado las gracias al presidente de Adecosur por su iniciativa de colaborar en esta campaña para que las calles y plazas de Jerez estén limpias de estos residuos.

A través de esta iniciativa, Adecosur repartirá, a partir del lunes, unos 3. 000 recipientes de plástico para facilitar que los propietarios de perros limpien con agua y jabón las zonas donde orinen sus mascotas. La distribución entre los clientes de Adecosur se llevará a cabo a través de unos 60 comercios asociados. Las personas interesadas encontrarán carteles identificativos en los puntos de recogida y también pueden consultar la página web de la asociación para localizar los establecimientos implicados en esta campaña.

Jaime Espinar ha pedido una vez más la colaboración de toda la ciudadanía para mantener limpia de excrementos y orines de perros toda la ciudad y ha recordado que “aunque el Ayuntamiento tiene la obligación de limpiar, no podemos hacerlo solos, sino que necesitamos la colaboración de los ciudadanos, necesitamos la colaboración de los comercios. En definitiva, necesitamos que todos nos concienciemos de que entre todos tenemos que mantener Jerez limpio, que entre todos tenemos que mantener Jerez en las mejores condiciones”.

El presidente de Adecosur ha señalado, por su parte, que los recipientes para la limpieza de los orines y restos de excrementos se entregarán a los clientes de forma gratuita y ha recordado que esta asociación de comerciantes está “totalmente a favor de las mascotas y de hecho, permitimos su entrada en nuestros establecimientos”, sin embargo “creemos firmemente que la convivencia responsable implica cuidar el entorno común. Si todos colaboramos, conseguiremos que nuestras calles estén limpias y sean agradables para las personas y los animales”.

El teniente de alcaldesa ha recodado que Acoje ya se sumó el verano pasado a esta misma iniciativa y ha señalado que estos recipientes para la limpieza viaria han tenido también una gran aceptación entre otros colectivos de la ciudad como Solidaridad y en otros puntos de la ciudad, como la barriada de La Asunción y el Parque Atlántico, que también los han solicitado.