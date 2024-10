El Campus de Jerez acoge el II Congreso Internacional sobre Desarrollo Social Sostenible

Jerez/El Campus de la Universidad de Cádiz en Jerez de la Frontera acoge el II Congreso Internacional sobre Desarrollo Social Sostenible, impulsado por el Instituto de Investigación para el Desarrollo Social Sostenible (INDESS).

El rector de la UCA, Casimiro Mantell, presidirá este, miércoles 16, a las 09,30 horas, el acto inaugural junto a la viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, Lorena Garrido, en el salón de Actos del INDESS.

Este encuentro tiene como objetivo reunir a especialistas internacionales para discutir temas relacionados con el desarrollo social sostenible, crear sinergias de diferentes áreas que favorezcan estudios multidisciplinarios y promuevan la transferencia a la sociedad y las empresas.

El director del Instituto de Políticas Públicas, Regional y de Gobierno de la Universidad de Cartagena de Indias (Colombia), Julio Amezquita, ofrecerá la primera conferencia, titulada ‘Territorial dynamics and sustainability around water in the Maria la Baja Irrigation District, Department of Bolivar, Colombia’.

El programa, que se desarrollará del miércoles 16 al viernes 18, se divide en sesiones temáticas con las comunicaciones de más de 150 expertos y expertas internacionales; donde tratarán de gestión integrada costera, de identidad femenina, sociedad y territorio, sociedad y bienestar, economía azul, innovación, investigación y avances en marketing; la diversidad sexual, la ciencia de los datos sanitarios, retos y soluciones para un futuro sostenible, así como los determinantes del espíritu empresarial de alto crecimiento, entre otras.