Los centros de salud de Jerez recuperan su horario habitual el 15 de septiembre

Los centros de salud de Jerez retoman su horario habitual de atención a los pacientes el próximo lunes 15 de septiembre. El plan de vacaciones del SAS para la ciudad ha limitado, durante el periodo estival, a tres los ambulatorios para atender las urgencias extrahospitalarias en horario de tarde.

A partir del lunes, el centro de salud Jerez Centro estará de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 horas, como centro de Atención Primaria. Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de Jerez Centro: de lunes a viernes, de 20:00 a 8:00 horas, y sábados, domingos y festivos, 24 horas.

El horario del centro Jerez Sur es de lunes a viernes, de 08:00 a 20:00 horas, como centro de Atención Primaria. El mismo horario lo tendrán el centro de salud de La Granja, el centro de salud de La Serrana, de Las Delicias, de Madre de Dios, San Telmo y de Montealegre.

El centro de salud San Benito tiene un horario de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas para Atención Primaria. El Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) es de lunes a viernes de 20:00 a 08:00 horas y los sábados, domingos y festivos durante las 24 horas del día.

El horario del centro de salud La Milagrosa es de 24 horas para el Servicio de Urgencias (SUAP), pero el horario de atención primaria es de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 horas.