El Campus de la UCA en Jerez acogerá un taller para impulsar las comunidades energéticas

La Universidad de Cádiz, a través de la Escuela UCA de Consumo, pone en marcha su primera actividad del curso con el taller Comunidades energéticas: ahorro, transición y participación ciudadana, una iniciativa que busca acercar a la comunidad universitaria y a la ciudadanía el papel clave de las comunidades energéticas en la transición hacia un modelo más sostenible, justo y participativo.

El taller, de dos horas de duración, se desarrollará del 20 al 23 de octubre. Así, se han programado dos sesiones en el Campus Bahía de Algeciras el día 20; otras dos en el Campus de Cádiz para la jornada del 21; y dos en el Campus de La Asunción de Jerez el miércoles 22; además, se ofrecen dos sesiones online en directo el 23 de octubre. La inscripción es gratuita y puede formalizarse a través de la plataforma Celama.

La primera sesión será de 10:00 a 12:00 horas → link Inscripción

La segunda sesión será 22 de 17:00 a 19:00 horas → link Inscripción

La actividad, incluida en la programación de la Escuela UCA de Consumo, cuenta con el impulso de la Diputación de Cádiz a través de la Oficina de Transformación Comunitaria en la provincia (OTC·Cádiz).

Está gestionada por la Fundación Medio Ambiente, Energía y Sostenibilidad Provincia de Cádiz – Agencia Provincial de la Energía, y financiada con fondos europeos NextGenerationEU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Objetivos del taller Comunidades energéticas: ahorro, transición y participación ciudadana

El objetivo del taller es ofrecer una visión práctica sobre qué son las comunidades energéticas, qué beneficios aportan y cómo pueden impulsarse desde el entorno local. Entre los contenidos que se abordarán destacan el conocimiento del modelo energético actual y la necesidad de un cambio de paradigma; las diferencias entre autoconsumo colectivo y comunidad energética; los beneficios económicos, sociales y medioambientales de estas iniciativas; las formas jurídicas más comunes y las subvenciones disponibles; herramientas y ejemplos inspiradores cercanos; y el acompañamiento que ofrece la Oficina de Transformación Comunitaria de Cádiz a estas iniciativas ciudadanas.

En un contexto de emergencia climática y crisis energética global, la actividad parte de una premisa clara: el modelo actual, basado en los combustibles fósiles, no es sostenible. Frente a ello, las comunidades energéticas se presentan como una herramienta para empoderar a la ciudadanía, permitiendo que las personas participen activamente en la generación, gestión y consumo de su propia energía. Este modelo no solo contribuye a la descarbonización, sino que también fortalece el tejido social y promueve una economía más democrática y resiliente.