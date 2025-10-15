El Campus de la UCA en Jerez acogerá un taller para impulsar las comunidades energéticas
La Escuela UCA de Consumo ofrece la actividad el miércoles día 22 en doble sesión.
La Universidad de Cádiz, a través de la Escuela UCA de Consumo, pone en marcha su primera actividad del curso con el taller Comunidades energéticas: ahorro, transición y participación ciudadana, una iniciativa que busca acercar a la comunidad universitaria y a la ciudadanía el papel clave de las comunidades energéticas en la transición hacia un modelo más sostenible, justo y participativo.
El taller, de dos horas de duración, se desarrollará del 20 al 23 de octubre. Así, se han programado dos sesiones en el Campus Bahía de Algeciras el día 20; otras dos en el Campus de Cádiz para la jornada del 21; y dos en el Campus de La Asunción de Jerez el miércoles 22; además, se ofrecen dos sesiones online en directo el 23 de octubre. La inscripción es gratuita y puede formalizarse a través de la plataforma Celama.
La primera sesión será de 10:00 a 12:00 horas → link Inscripción
La segunda sesión será 22 de 17:00 a 19:00 horas → link Inscripción
La actividad, incluida en la programación de la Escuela UCA de Consumo, cuenta con el impulso de la Diputación de Cádiz a través de la Oficina de Transformación Comunitaria en la provincia (OTC·Cádiz).
Está gestionada por la Fundación Medio Ambiente, Energía y Sostenibilidad Provincia de Cádiz – Agencia Provincial de la Energía, y financiada con fondos europeos NextGenerationEU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Objetivos del taller Comunidades energéticas: ahorro, transición y participación ciudadana
El objetivo del taller es ofrecer una visión práctica sobre qué son las comunidades energéticas, qué beneficios aportan y cómo pueden impulsarse desde el entorno local. Entre los contenidos que se abordarán destacan el conocimiento del modelo energético actual y la necesidad de un cambio de paradigma; las diferencias entre autoconsumo colectivo y comunidad energética; los beneficios económicos, sociales y medioambientales de estas iniciativas; las formas jurídicas más comunes y las subvenciones disponibles; herramientas y ejemplos inspiradores cercanos; y el acompañamiento que ofrece la Oficina de Transformación Comunitaria de Cádiz a estas iniciativas ciudadanas.
En un contexto de emergencia climática y crisis energética global, la actividad parte de una premisa clara: el modelo actual, basado en los combustibles fósiles, no es sostenible. Frente a ello, las comunidades energéticas se presentan como una herramienta para empoderar a la ciudadanía, permitiendo que las personas participen activamente en la generación, gestión y consumo de su propia energía. Este modelo no solo contribuye a la descarbonización, sino que también fortalece el tejido social y promueve una economía más democrática y resiliente.
