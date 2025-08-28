Cancelado un vuelo entre Barcelona y Jerez por el mal tiempo en Cataluña

La primera de las dos conexiones aéreas previstas en la jornada de este jueves entre Jerez y Barcelona ha sido cancelada debido a la meteorología adversa que está sufriendo las comunidades autónomas de Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana.

Un avión de la compañía Vueling debería haber despegado a la una menos cinco de la tarde en dirección a la terminal jerezaa. Sin embargo, esta ha sido una de las cancelaciones que se han producido durante la mañana en el aeródromo barcelonés, que durante la jornada está operando al 60% de su capacidad, según fuentes del sector, debido a las tormentas y rachas de viento muy fuertes que se están produciendo en el levante español.

Según, EFE, las precipitaciones más fuertes se esperan en el prelitoral y litoral de Barcelona, además de la zona de Girona del prelitoral y litoral sur. Esta situación ha llevado a varias aerolíneas que operan en el aeropuerto de El Prat a adelantarse a los problemas con cancelaciones preventivas de vuelos. Algunas fuentes del sector aeroportuario calculan que se han cancelado hasta una treintena de vuelos, en plena campaña de verano en el aeropuerto.

La cancelación de esta conexión ha conllevado, a sú vez, que tampoco vaya a operar el vuelo que debía salir de Jerez poco antes de las tres y media de la tarde con regreso a Barcelona-El Prat. Por el momento, se mantiene en la programación la segunda de las conexiones previstas entre Barcelona y Jerez de la jornada de este jueves, que debe salir de la capital catalana en torno a las ocho de la tarde.

Las compañías han ofrecido a los clientes afectados la posibilidad de tomar otros vuelos o recuperar el dinero de los billetes.