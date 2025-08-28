Condor Airlines reducirá una ruta entre Alemania y el Aeropuerto de Jerez en 2026

Las aerolíneas ya están cargando en sus sistemas y comercializando sus rutas para la temporada de verano del año próximo. Es el caso de Condor Airlines, una de las compañías que opera conexiones entre Alemania y el Aeropuerto de Jerez, que en este mes de agosto ha dado a conocer su programación. Aunque esta puede estar sujeta a cambios —de hecho en años anteriores incluyó alguna que otra conexión con la terminal jerezana que finalmente no llegó a operar—, reducirá su programación respecto a la desarrollada durante esta temporada alta.

De este modo, pasará de cuatro a tres las rutas que prevé realizar entre aeródromos germanos y la instalación aeroportuaria jerezana. Así se cae de la programación la conexión entre Leipzig y Jerez, que se estrenó en 2024 y que ha estado operativa durante dos veranos. Eso sí, estos vuelos, que en este año ha movido a casi 8.000 viajeros desde que se retomó en mayo, se mantendrán en la programación hasta mediados del mes de octubre con una doble frecuencia semanal.

No obstante, a tenor de la información publicada por la propia compañía, Condor Airlines reducirá destinos en la mayoría de los aeropuertos españoles que prevé operar el próximo verano. Así, también disminuirá rutas en los aeródromos de Fuerteventura, Las Palmas de Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Palma de Mallorca, Santa Cruz de la Palma y Tenerife Sur. Al igual que en años anteriores, los planes de la compañía aérea pasan por operar en Jerez únicamente durante la temporada alta iniciando las conexiones a finales de marzo y concluyéndolas en la última semana de octubre.

Con la terminal jerezana, Condor Airlines mantendrá las conexiones desde Düsseldorf, Fráncfort y Hamburgo. Un año más, el mayor número de frecuencias será con la ciudad francfortés, donde la compañía tiene su sede con cuatro frecuencias semanales (lunes, martes, miércoles y sábados) y empezarán a estar operativas . En cambio, en este 2025 ha llegado a tener hasta cinco conexiones semanales.

Mientras tanto, a principios de abril se retomará la ruta entre Düsseldorf y Jerez operada por Condor. Inicialmente habrá una conexión semanal aunque luego se extenderá a tres conforme avance la temporada alta, la misma que está teniendo este verano. Algunas de estas conexiones serán realizadas por aeronaves de la compañía Marabu, con la que Condor está asociada. Finalmente, se prevé que a principios de mayo opere nuevamente la ruta desde Hamburgo con tres conexiones semanales, una más que la programada para este año.

En lo que va de año, la aerolínea Condor ha movido a unos 49.200 viajeros en las 330 operaciones comerciales regulares realizadas hasta finales de julio en la terminal —en estos datos están sumados los registros de esta compañía y su asociada Marabu—, lo que supone en torno a un 30% del tráfico total con Alemania. El año pasado, fueron más de 88.000 los pasajeros que volaron con esta compañía desde algún aeródromo germano y Jerez en sus más de 530 operaciones.

Eurowings mantiene su oferta

Mientras tanto, la aerolínea Eurowings, perteneciente al grupo Lufthansa, mantendrá sus tres rutas con Jerez para la próxima temporada alta (Düsseldorf, Berlín-Brandeburgo y Hamburgo). De hecho, y al igual que hiciera el pasado año, prevé mantener la conexión desde Düsseldorf durante parte de la temporada invernal, aunque reduciendo su frecuencia. Esta se mantendrá operativa hasta el 10 de enero para retornar a la programación el 8 de febrero.

Un avión de Eurowings en la pista del Aeropuerto de Jerez. / Manuel Aranda

Asimismo, ya comercializa la conexión de las dos otras dos rutas, la de Berlín se ha estrenado este año, que volverán a la terminal jerezana durante la temporada alta de 2026.

Por otro lado, el turoperador Tui se ha comprometido a mantener sus cinco conexiones desde Alemania durante los dos próximos inviernos fruto de la licitación realizada por el Patronato Provincial de Turismo para el sostenimiento de estas rutas vitales para el turismo en la provincia.