La candidatura de Jerez a Capital de la Cultura Europea en 2031 llega a Polonia

Una delegación de Jerez 2031 en la 15 Conferencia de Culture Next, que se celebra del 15 al 17 de octubre en Bielsko Biala, Polonia.

El Ayuntamiento de Jerez está participando en la 15 Conferencia de Culture Next, que se celebra del 15 al 17 de octubre en Bielsko-Biala, en Polonia, donde busca potenciar la dimensión internacional de su candidatura a Capital de la Cultura Europea en 2031. "La presencia de una delegación de Jerez 2031 en este foro internacional subraya el compromiso de la ciudad española con la colaboración y creación transnacional", según el Ayuntamiento en una nota.

Bajo el lema 'Cultura, Arte y Bienestar-Mejores Prácticas en la Participación Ciudadana', la Conferencia de Culture Next reúne a representantes de 40 ciudades europeas para compartir experiencias y debatir sobre la innovación cultural.

La participación de Jerez en la conferencia permitirá intercambiar conocimientos sobre cómo utilizar la cultura y el arte para combatir la soledad, fomentar la inclusión y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, inspirándose en la experiencia de ciudades como Bielsko- Biala, la capital polaca de la cultura 2026. Además, servirá para estrechar contactos y sinergias con otras redes culturales y ciudades aspirantes o ganadoras del título europeo, afianzando el posicionamiento de Jerez a nivel global.

Con esta presencia internacional, Jerez quiere reiterar su compromiso con la cultura como "motor de transformación" y su vocación como "socio activo y relevante en el ecosistema cultural europeo".

El Ayuntamiento ha recordado que Culture Next es una red que reúne a ciudades y regiones europeas que han sido, son o aspiran a ser Capital Europea de la Cultura. Su misión principal es fomentar la colaboración, compartir las mejores prácticas en gestión cultural, innovación y desarrollo urbano a través de la cultura y promover una visión común sobre el papel vital de la cultura en Europa.