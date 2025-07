El "caos" de la ayuda a domicilio en Jerez: quejas y hasta desmayos de trabajadoras

Las delegadas de UGT del servicio de ayuda a domicilio de Jerez han denunciado el "caos que hay en la actualidad en la dirección de la empresa". Desde el sindicato informan de que "se presentó un informe con la necesidad de 450 auxiliares, 8 coordinadores y 2 oficiales administrativo por parte de Recursos Humanos en junio de 2025. La gerencia presentó al consejo de administración un informe con 225 auxiliares -todas estaban ya trabajando en la empresa con su cuadrante propio- el cual fue el que se aceptó, de ahí el engaño de la no ampliación de la plantilla, ya que solo se les va a cambiar el contrato de eventual a interinidad".

UGT añade que "la plantilla de coordinación y administración tampoco se está aumentando, a pesar de seguir enviando 200 o más altas mensuales de nuevos usuarios desde Servicios Sociales. La situación se ha vuelto insostenible por la carga de trabajo, llegando a situaciones de encontrarnos a personal saturado, produciéndose hasta desmayos y mareos".

Continúa el sindicato subrayando que los puestos de responsables de coordinación "no están siendo sustituidas, ni en vacaciones ni por excedencias, por lo cual desde coordinación no se pueden gestionar las incidencias". "Los delegados que trabajan en la oficina tampoco son sustituidos cuando solicitan sus horas sindicales, por lo que se carga al compañero de más trabajo, coartando al delegado a usar ese derecho", añaden las delegadas.

Todo este escenario descrito por UGT "conlleva que no se pueda realizar una gestión de calidad. El servicio está que no pueden más, produciendo un aumento del estrés y del malestar de los trabajadores, ya que no pueden atender a las auxiliares ni a los usuarios. Hay cientos de quejas por parte de los usuarios y auxiliares, falta de mobiliario de oficina como ordenadores, teléfonos, mesas; hay personas dependientes que están esperando hasta dos años a que se le asigne una auxiliar... Desde UGT pedimos que se aumente el personal de oficina para poder dar un buen servicio a las personas dependientes de Jerez".