El comité de empresa del Ayuntamiento volvió a manifestarse este jueves para exigir un nuevo convenio colectivo. Para ello, realizaron una nueva caravana de vehículos por distintos puntos de la ciudad que partió de las inmediaciones del Estadio Municipal de Chapín (en la avenida Chema Rodríguez).

La representación sindical sigue denunciando una “pérdida de derechos y libertades” por parte del gobierno local. Para ello, denuncia que no se han producido “avances” en la negociación de este acuerdo ya que por la parte del ejecutivo no se ha presentado “una propuesta de recuperar los derechos perdidos en los últimos años”.

Sin embargo, el gobierno municipal ha sostenido en las últimas semanas que no hay avances en la negociación ya que los sindicatos no están acudiendo a la mesa de negociación. De hecho, señala que las protestas están motivadas por la denuncia presentada meses atrás contra una delegada sindical a la que se le acusa de haber accedido a numerosos expedientes municipales sin tener autorización para ello. La denuncia está actualmente tramitándose en los juzgados de la ciudad.

La caravana partió a las seis de la tarde y recorrió distintos puntos de la ciudad. Llegó a pasar, incluso, por las inmediaciones de la vivienda de la alcaldesa, Mamen Sánchez. Durante el recorrido, uno de los vehículos que encabezaban la protesta llevaba instalado un sistema de megafonía con el que se transmitió un mensaje donde explicaban los motivos de la protesta, pero, a su vez, ironizaba con el discurso viral que dio la regidora durante el pasado Gran Premio de Motociclismo donde acabó mezclando palabras en inglés con el español.

Así, mezclando palabras en inglés como en español e, incluso, inventadas, el mensaje señalaba: “ Los trabajadores ‘municipalechion’ queremos a good convenio for this year. Echamos de menos un convenieichon very very good para this year”.

Los sindicatos convocantes de esta nueva protesta han sido CGT, CCOO, ATMJ, UGT y CSIF. Esta ha sido la segunda caravana protagonizada por estos representantes del personal municipal. Asimismo, en los últimos meses han protagonizado varias concentraciones a las puertas del Ayuntamiento.