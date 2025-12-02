Cáritas inicia una campaña navideña para "tener una vida digna"

Llevar una vida digna se ha convertido para muchos hogares en una cuestión de suerte. A nivel nacional, el IX Informe FOESSA señala que la vivienda y el empleo precario están reconfigurando una nueva estructura social en la que la clase media se contrae y aumenta la población en exclusión severa.

Uno de los grupos que más sufre esta fractura social son los menores y las mujeres. De hecho, el 42% de las familias que se encuentran en exclusión severa en España, están encabezadas por mujeres. Los otros grandes perdedores son las personas migrantes que trabajan y viven entre nosotros, pero que se encuentran en situación administrativa irregular. Esa irregularidad agravada por la lentitud de los trámites provoca que el 68% sufra exclusión.

La precariedad y la desigualdad creciente que denuncia el IX Informe FOESSA nos pone sobre la pista de que el nacimiento de Jesús se produce hoy más cerca que nunca de los más pobres y vulnerables. Por ello, Cáritas lanza su tradicional campaña con la esperanza de poder contribuir a educar nuestros corazones en la justicia y la fraternidad.

Bajo el lema, “Hagamos que tener una vida digna deje de ser cuestión de suerte”, Cáritas recuerda que “la dignidad humana nos hace iguales ante Dios”, ya que tener una vida digna, acceder a los derechos humanos, vivir en paz, con seguridad, tener un hogar, un empleo, acceder a una buena educación y a la protección de la salud, no debería ser una cuestión de suerte, de azar o probabilidad.

Ante ello, Eugenio Sánchez, director de Cáritas Diocesana anima a “aprovechar la oportunidad de vivir el tiempo de Adviento para tomar conciencia y poder vivir unos días de Navidad y de fiesta que sean coherentes con la dignidad, la nuestra y la de todas las personas a las que se acompaña y apoya desde todas las parroquias, los proyectos, los centros, las iniciativas… para una vida más justa y digna”.

Captación de fondos

La Campaña de Navidad es, junto a la del Día de Caridad (Corpus Christi), una de las dos ocasiones del año en las que Cáritas lanza a toda la sociedad una invitación expresa a la colaboración económica para sostener el trabajo de lucha contra la pobreza que realizan las 78 Cáritas parroquiales de toda nuestra Diócesis y los diferentes programas y proyectos.

La colaboración privada es uno de los pilares que permiten a Cáritas desarrollar su misión y ofrecer oportunidades de vida digna a millones de personas en situación de gran vulnerabilidad dentro y fuera de nuestro país.

En el último ejercicio, Cáritas destinó más de 3 millones de euros para acompañar a más de 20.000 personas de nuestra Diócesis con problemas crecientes de inseguridad alimentaria, desempleo, vivienda y salud mental. Este importante esfuerzo económico fue posible gracias a la generosidad de numerosos de socios, donantes y colaboradores privados, que aportaron más de 2 millones, lo que supone el 70 por ciento del total de los recursos invertidos.

Por ello, un año más desde Cáritas llamamos a la solidaridad para poder seguir ofreciendo oportunidades de vida digna a muchas personas y familias en situación de exclusión social. Para canalizar esta llamada a la solidaridad, las donaciones pueden realizarse a través de nuestra web www.caritas.es/jerez Esta plataforma digital permite realizar aportaciones de una forma rápida, sencilla e intuitiva, a través del botón DONA. Cáritas Diocesana también ha habilitado un número de cuenta: BBVA ES67 0182 3240 0100 0021 3191 y otro de Bizum: 00315. Asimismo, para más información, contamos con un número de teléfono de información 956 066 345.