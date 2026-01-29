La casa de Cáritas en El Portal acoge a una veintena de personas desalojadas por la crecida del río Guadalete en Jerez
Se prevé que puedan llegar más familias en las últimas horas por la posible subida a nivel rojo del cauce del río
El Guadalete, en nivel naranja: La Junta toma el mando tras los desalojos y la suspensión de clases
Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez, en coordinación con el Ayuntamiento de Jerez, ha habilitado un dispositivo de emergencia en la Casa Encuentro El Santo Ángel, ubicada en El Portal, para acoger a las familias que están siendo desalojadas por la crecida del río Guadalete.
Actualmente ya han sido reubicadas 18 personas de la zona de la barriada de las Pachecas en este recurso y se espera que en las próximas horas puedan llegar más familias por la posible subida a nivel rojo del cauce del río.
En este dispositivo hay disponibles un total de 28 camas, una cocina industrial, así como duchas y aseos. También se ha facilitado ropa y calzado para las personas acogidas que han perdido sus pertenencias al salir de sus domicilios.
