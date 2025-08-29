La exposición de Ana María Sabido 'Del deporte al Arte' inaugura el ciclo expositivo de las Fiestas de la Vendimia

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha asistido a la inauguración de la exposición 'Del Deporte al Arte', de Ana María Sabido, en la sala Cerchas de los Claustros de Santo Domingo. Al acto han asistido miembros del gobierno municipal así como una nutrida representación del mundo del deporte, asociativo y social de la ciudad.

La alcaldesa ha destacado en su intervención la humanidad de Ana María Sabido. "Es una persona muy grande y lo demuestra que esta sala de Los Claustros esté llena. Está llena porque hay arte pero también porque hay humanidad. Ana es una persona que tiene un extraordinario corazón y tiene la habilidad de que todo lo que hace lo pone al servicio de los demás y eso la hace especialmente grande, no sólo el ser una gran deportista y ser una gran artista sino especialmente el gran corazón que tiene". Y ha añadido que "tenemos mucho que agradecerte porque sabemos que estás comprometida con Jerez y sus gentes".

"Durante muchos años hemos disfrutado de la Ana deportista y ahora vamos a disfrutar de la Ana artista, una artista que expresa su arte en multitud de disciplinas, en pintura, cerámica y escultura", ha señalado la alcaldesa quien le ha pedido ayuda para 'la carrera' de la ciudad como candidata a Capital Europea de la Cultura 2031. "Mucho cariño, mucha unidad y siempre Jerez por delante por lo que hoy Jerez está contigo", ha finalizado la alcaldesa.

Por su parte, Ana María Sabido, visiblemente emocionada ha agradecido la asistencia de la alcaldesa y del equipo de gobierno. "Quiero agradecer este sitio tan emblemático para exponer mi obra" ha señalado la artista quien ha mostrado también su agradecimiento a su familia y a los numerosos amigos que se han dado cita en la inauguración. "Es un sueño que se ha hecho realidad".

Ana María Sabido estudió Bachillerato de Artes y posteriormente se graduó en Artes Aplicadas en Modelado y Vaciado. Posee las titulaciones de Técnico en Artes Plásticas y Diseño en Decoración Cerámica y Técnico Superior en Ebanistería. La artista ha destacado por su historial deportivo como atleta del Club de Atletismo Chapín, plagado de éxitos y reconocimientos. Son muchos los logros que ha conseguido en su larga carrera como fondista internacional.

Es conocida en la ciudad como ejemplo de generosidad y solidaridad. Encarnó al Rey Baltasar en la Cabalgata de Reyes Magos de 2010 y en 2011 la ciudad de Jerez, en agradecimiento a su superación, esfuerzo y compromiso, le dedicó una calle con su nombre.

La exposición está formada por 21 esculturas y 62 piezas de cerámica realizadas en arcilla y 45 pinturas al óleo. En la entrada a la exposición se podrá contemplar una muestra de trofeos, medallas y recortes de prensa de sus logros deportivos. La muestra permanecerá hasta el próximo 27 de septiembre.

El horario de Los Claustros es de martes a viernes de 10 a 13 horas y de 19 a 21 horas. Los sábados de 9 a 13.30 horas.

Las exposiciones cerrarán por la tarde durante los ciclos De Copa en Copa (4 y 5 de septiembre apertura en horario de 10 a 13 horas y el 6 de septiembre de 9 a 12 horas) y 'Entre vinos tintos y blancos' (11 y 12 de septiembre apertura en horario de 10 a 13 horas y 13 de septiembre de 9 a 12 horas)