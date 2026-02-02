Los Carmen del Cine Andaluz premian a los jerezanos Alicia Núñez Puerto y Bronquio

El cortometraje de animación One-way Cycle, dirigido por la jerezana Alicia Núñez Puerto, se ha alzado con el premio Carmen de la Academia de Cine andaluz como mejor cortometraje de animación, en el que la menstruación y la emigración se convierten en dos ciclos de la historia.

"Fue súper emocionante el momento escuchar de repente mi nombre... Tanto trabajo y tanta gente bonita del equipo reconocida por compañeros del sector. Se siente como un broche de oro al camino que estamos viviendo con el corto. Quise acordarme de mi suegra y agradecer que hubiera compartido la historia de su mamá, que nos recuerda que hace 100 años, los que migrábamos éramos los de este lado del charco. A ver si estos espacios de visibilidad de la cultura de cine andaluza también sirve para crear más tejido, más apoyo, más incentivos..., porque aún no terminamos de exportar a nivel nacional e internacional como deberíamos", declara la jerezana.

La directora puso en valor la importancia del trabajo de equipo, de las asociaciones y de que la animación "es cultura, y la cultura es identidad". Además, frente al público de la gala celebrada en Granada, Núñez Puerto hizo un guiño a la candidatura de Jerez 2031.

Además de Alicia, la ciudad se llevó otro premio Carmen gracias a la música de Bronquio. El artista Santiago Gonzalo, 'Bronquio', consiguió el galardón por Mejor Música Original por 'Golpes', la ópera prima en la dirección de Rafael Cobos, guionista de grandes éxitos como 'La isla mínima', 'Modelo 77' y 'El hombre de las mil caras'. El jerezano no pudo subir al escenario a recogerlo al encontrarse en el extranjero, pero en su discurso (que leyeron por él) dio las gracias "por llegar con mi música a los lugares donde yo sólo no alcanzo".