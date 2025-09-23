La Carrera Popular ‘Santo Ángel’ de la Policía Nacional a beneficio de ‘Afines’ se celebrará este domingo

La Carrera Solidaria de la Policía Nacional a beneficio de la Asociación de familias de niños con necesidades especiales ‘Afines’ se celebrará el próximo domingo, día 28 de septiembre, a partir de las 9:30 horas, en su prueba absoluta, un recorrido de 7 kilómetros y que tendrá su salida y su meta en la calle Paquera de Jerez, junto a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía. Igualmente, en tal zona se ubicará una barra solidaria a favor de la causa social de ‘Afines’.

La presentación ha contado con la presencia de Francisco Bernal, presidente de la Asociación Santo Ángel, y de Sofía López Barragán, presidenta de ‘Afines’. Igualmente, ha estado presente el coordinador técnico del evento y presidente del Club de Atletismo Runchip Jerez Catunambú, Joaquín Lara; el director-gerente de Runnink, Alejandro Pérez, y Yordi Jiménez, corredor de Runchip Jerez Catunambú.

Joaquín Lara, como director técnico de la prueba, ha explicado que la salida será a las 9:30 horas desde la calle Paquera de Jerez, con meta ubicada en el mismo punto, al lado de la Comisaria. “Se prevé que dure una hora aproximadamente”, ha indicado Lara. El recorrido será de perfil llano y accesible. La previsión es superar los 600 corredores “en una primera edición, nos marcamos el objetivo de superar los 500 inscritos y los vamos a superar”.

El Paseo de las Delicias, que no se utiliza en otras carreras, “supone uno de los atractivos, al igual que la entrada por la calle Paquera de Jerez. Hemos conseguido la alta participación de mujeres en nuestras carreras, suele ser un porcentaje de entre un 18% y un 25% y en esta carrera casi el 36% son mujeres, es una cifra llamativa porque es muy positivo” y además “vienen corredores de Arcos, Puerto Real, Chipiona, Ubrique, Alcalá de los Gazules, Sevilla, El Puerto de Santa María, Cádiz y lógicamente Jerez, hemos superado las expectativas, es la primera edición íntegramente organizada por Jerez y estamos muy contentos”, ha remarcado Joaquín Lara.

Además, se podrá completar en distintas modalidades como la Marcha Familiar de 5 kilómetros (no competitiva), la de Categorías Menores, y la Absoluta. Las inscripciones se pueden realizar a través de la página de Runnink, empresa encargada de inscripciones y gestión de tiempos de la carrera.

El delegado de Deportes y Salud, Tomás Pablo Sampalo, ha agradecido en la presentación del evento celebrado en Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía a la Asociación Santo Ángel “su compromiso social nuevamente a través del deporte con nuestra ciudad, con una carrera para todas las categorías, que estamos convencidos será nuevamente una fiesta del deporte, y a beneficio de una asociación como ‘Afines’, que tan importante y necesaria labor realiza” y además de la organización, “desde Runnink, que es una garantía, el evento será un éxito por el gran cariño que la ciudadanía tiene a la Policía Nacional, institución que ha cumplido 200 años y, además, con un recorrido muy ameno y divertido, con avenidas amplias y que pasa por lugares que son singulares”.

Sofía López Barragán ha explicado que “intentamos cubrir las necesidades como el ocio, campamentos de verano y actividades para nuestros niños, agradecemos a la organización del evento, a la Policía Nacional, a su asociación, al Ayuntamiento y a todas las personas implicadas y participantes, que nos den visibilidad y este apoyo tan importante y necesario para nuestro trabajo diario”.

Francisco Bernal, presidente de la Asociación Santo Ángel, ha agradecido al Ayuntamiento “nuevamente el apoyo a nuestras actividades, a la señora alcaldesa, que siempre acompaña nuestros actos, a Tomás Sampalo por facilitar desde Deportes las necesidades que teníamos para poner en marcha este evento solidario, y a los voluntarios” y ha avanzado que “las unidades especiales de la Policía Nacional como Caballería, y Tedax, estarán en el evento, para arropar el evento, también contaremos con medios aéreos y guías caninos, de manera que las familias y los más pequeños podrán conocer nuestro trabajo y el de nuestras unidades, y contaremos igualmente con animación infantil”.

El Ayuntamiento de Jerez colabora con la organización del evento a través de la Policía Local en su labor de control de tráfico para salvaguardar la seguridad de los participantes en el recorrido y las intersecciones, así como a través del Servicio de Deportes en distintos aspectos logísticos y de infraestructuras del evento.