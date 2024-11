La Carrera Solidaria de los Reyes Magos se celebrará el día 22 de diciembre en Jerez

La Carrera de los Reyes Magos se celebrará el día 22 de diciembre, a partir de las 10.30 horas, con salida desde el Edificio ‘Jerez 2002’ del Complejo Deportivo Chapín y meta en la Pradera Laura Delgado ‘Bimba’ del citado complejo deportivo, con un recorrido de 5 kilómetros en su prueba principal.

El evento, a beneficio de la causa de los Reyes Magos, cuenta con el patrocinio de Clínica Beiman y la coordinación deportiva del Club de Atletismo Chapín Jerez, además de la colaboración del Ayuntamiento de Jerez a través de Deportes. El objetivo es superar los 500 participantes.

El delegado de Deportes, José Ángel Aparicio, junto a Jesús Méndez, Rober Pazo y el director-gerente de Clínicas Beiman, Benjamín Ruiz, ha subrayado que “estamos ante una carrera con corazón, que ya es tradición y que marca la Navidad en nuestra ciudad. El recorrido tomará por las avenidas anexas al propio Complejo Chapín y en la zona de meta en la pradera de Chapín habrá como siempre una gran convivencia”.

Se trata de una carrera que “sirve de encuentro para los clubes de la ciudad, también con presencia de clubes de la provincia, y que destaca por su carácter solidario para que ningún niño se quede sin juguete, y para mantener cada Navidad viva la llama de la ilusión a través del deporte”, ha añadido Aparicio.

Una carrera que tiene perfil técnico al haber todas las categorías y contar con la organización del Club de Atletismo Chapín Jerez, “el más veterano de nuestra ciudad junto al Maratón Jerez, nacido en 1989, y que también pondrá en liza a todos sus jóvenes deportistas de base. Y, por supuesto, con el apoyo de Clínica Beiman, con Benjamín Ruiz siempre al frente de causas solidarias, trabajando igualmente con corazón y con cabeza para que se cumplan los objetivos”, ha remarcado José Ángel Aparicio.

Benjamín Ruiz ha destacado que “además de lo majestuosa e increíble que es la Cabalgata de Jerez sus majestades y la asociación están pendientes para que los juguetes lleguen a todos los niños. Los colectivos que participamos en la organización nos encargamos de todos los gastos de la carrera para que el 100% de cada inscripción vaya destinado a los Reyes Magos para la compra de juguetes” y ha animado a participar “porque ese día se vive algo muy especial, incluso se puede hacer caminando, y es un orgullo para Clínicas Beiman volver a apoyar esta carrera tan bonita y tan emotiva”.

Rober Pazo ha agradecido al Ayuntamiento, al club Chapín Jerez y a Clínicas Beiman la organización del evento “porque el objetivo es solidario y mágico” y Jesús Méndez ha destacado que “se han volcado como todos los años e intentaremos correr para que todo el mundo se anime para cumplir el objetivo con los niños a través de la magia del deporte y de los Reyes Magos”.

Las inscripciones se pueden realizar a través de la página web de la Federación Andaluza de Atletismo: www.atletismofaa.es.

En cuanto a las categorías y distancias, son las que siguen: Sub 8 2017 y posteriores, 200 m; Sub 10, 500 m; Sub 12, 800 m; Sub 14, 1000 m; Sub 16, 1000 m y a partir de Sub 18 y hasta veteranos, 5000 metros de recorrido. La inscripción será de 6 euros por persona y habrá trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría.

El recorrido de la prueba principal de 5 kilómetros será el siguiente: 5000 ml: salida junto al edificio 2002, giro a la derecha hacia la avenida Rafa Verdú, giro a la derecha hacia avenida Chema Rodríguez, giro a la altura de la rotonda de los Juegos Olímpicos hacia avenida Lola Flores, giro a la izquierda en mediana de la Glorieta de Biarritz, vuelta por avenida Lola Flores, giro a la izquierda hacia avenida Chema Rodríguez, giro a la izquierda hacia avenida Rafa Verdú, giro a la izquierda para enfilar la puerta de entrada al Complejo Deportivo Chapín por la entrada de Córner 4, recta hasta la elipse de la Pradera Laura Delgado ‘Bimba’, vuelta a la misma y meta en la zona norte de tal pradera.