Quejas vecinales: "Todos los años ocurre igual"

La federación de vecinos Solidaridad ha vuelto a exigir al gobierno que adopte medidas para impedir que se produzcan carreras y exhibiciones ilegales de motos en la avenida Blas Infante durante los días previos y el fin de semana del Gran Premio de Motociclismo.

En este sentido, recuerdan que estas conductas incívicas no son nuevas, sino que se repiten "cada año", tal y como recuerda el presidente de la entidad, Sebastián Peña. "No sé cómo no se toman medidas con antelación cuando todos los años ocurre igual", asevera el dirigente vecinal.

Peña denuncia que, según lo que ha podido ver, lo ocurrido en este punto de la zona sur fue "una locura, más si cabe en los tiempos que estamos viviendo". Al respecto, añadió: "Parece que la Policía se presentó tarde y eso que aquello estaba lleno de motos haciendo el caballito y cruzándose por delante de los coches".

Por ello, desde esta entidad se reclama que se adopten medidas para evitar este tipo de comportamientos incívicos en este y otros puntos de la ciudad. Así, recuerdan que llevan tiempo reclamando que se instalen badenes tanto en esta avenida como en Puertas del Sur.