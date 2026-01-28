Estas son las carreteras afectadas por las lluvias hoy miércoles en la provincia de Cádiz
Más de una veintena de vías permanecen cerradas al tráfico
La Junta suspende las clases en quince municipios de la provincia de Cádiz
La Subdelegación del Gobierno en Cádiz ha informado de las restricciones de tráfico temporales a causa de la meteorología adversa. Son datos de las 8:30 horas de este miércoles 28 de enero.
COMANDANCIA DE CÁDIZ
- AP-4 (Sevilla-Cádiz) km78 colectora Jerez Norte salida Arcos de la Fra. Cortada por inundación
- A-372 (Arcos – Ronda) km 42,600, T.M. de Grazalema y P.J. de Ubrique: Cortada por caída de muro de contención sobre la calzada. Cortada por mantenimiento desde km 35 Benamahoma al km 46 cruce con la CA9104. Desvíos y señalización en los cortes.
- A-2004 ( A-381 / JEREZ ) km 3 T.M. y P.J. Jerez. Cortada por caída de árboles.
- A-2075 (A-491 – Rota) km. 2,350 T.M. y P.J. de Rota. Corte total por hundimiento calzada.
- A-2202 (Arcos – Jédula) km. 8.6 T.M. y P.J. de Arcos de la Fra. Cortada por inundación.
- CA-3101 (Jerez-A-471) km. 0 al 5. T.M. y P.J. Jerez fra. Cortada por inundación.
- CA-3102 (CA-3101 / CA-3103) km. 0 al 2.200 T.M. y P.J. Jerez Fra. Cortada por inundación. –
- CA-3105 (A-2005 -- Guadalcacin) km. 0 al 1.400 T.M. y P.J. de Jerez fra. Cortada inundación.
- CA-3113 (Puerto Real-- Jerez) km. 2.600 al 18 T.M. Pto Real y Jerez. Cortada por inundación.
- CA-4102 (Torremelgarejo -- Gibálbin) del km. 2 al 3.5 T.M. y P.J. Jerez fra. Cortada por inundación.
- CA-4107 (Torrecera -- Paterna) km. 0 al 7,500. T.M. y P.J. de Jerez. Cortada por Balsas de Aguas.
- CA-5101 (Arcos – CA-4101) km. 2 al 12, T.M. y P.J. Arcos. Cortada por inundación.
- CA-6101 (Bornos-Villamartín) km. 0 al 8. T.M. Bornos P.J. Arcos. Cortada por inundación.
- CA-6105 (A-372 km 7,500 a A-373 km 4,9) km 0,0 al 15,000. T.M. de Arcos y Villamartín y P.J. de Arcos. Cortada por inundación.
- CA-6200 (Alcalá Gazules – Paterna) kms 7,500 T.M. Alcalá y P.J. Jerez. Cortada por agua. –
- CA-9104 (Grazalema –Zahara de la Sierra) km. 2 T.M. Grazalema y P.J. Ubrique. Cortada por desprendimiento. -
- CA-9108 (CA-9106 / A-384) km 0,0 al 2,000, T.M. de Torre Alháquime y P.J. de Arcos cortada por desprendimiento.
- CA-9118 (CA-9120 / Setenil) km. 0 al 1,300. T.M. Setenil y P.J. Arcos. Cortada por desprendimiento.
- CA-9120 (Torrealáquime-Setenil de las Bodegas) km. 8 T.M. Olvera y P.J. Ubrique. Cortada por inundación
COMANDANCIA DE ALGECIRAS
- A-2101 (Jimena -San Roque) km. 0 al 1. T.M. Jimena y P.J. San Roque. Carretera inundada.
- CA-8200 (Jimena-San Pablo Buaceite) km. 6 al 8. T.M. Jimena P.J. San roque. Cortada por inundación
- CA-9209 (Algeciras-Los Barrios) km. 0 al 4,100.TM Los Barrios PJ Algeciras. Cortada por subida Rio Palmones.
