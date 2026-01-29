Carreteras cortadas por el temporal hoy jueves 29 de enero en la provincia de Cádiz

La Guardia Civil corta el paso ayer en la carretera de Los Albarizones.

La Diputación Provincial de Cádiz ha informado este jueves, 29 de enero, de las vías que permanecen afectadas por el temporal. En concreto, se trata de datos actualizados a las 10 horas de hoy:

Zona 1: Campiña de Jerez y noroeste

CA-5101, Arcos-Granadilla, del pk 2 al 12.

CA-4107, Torrecera-Paterna, del pk 0 al 7.

CA-3400, de Santa Teresa, en Rota.

CA-3102, de Macharnudo, en Jerez, entre los puntos 0 y 2,2.

CA-3101, de El Barroso, en Jerez, entre los puntos 1 y 5.

CA-3104, Guadalcacín-Las Mesas, entre los puntos 7 y 7,75.

CA-4102, Las Mesas, entre los puntos 1,8 y 3,3.

CA-3113, Puerto Real-La Ina, entre los puntos 2,6 y 12 y entre el 13 y el 17,90.

CA-3110 La Ina I. del PK 0, la rotonda enlace A-381 al PK 8+500, la intersección con CA-3112 pk 0, por desbordamiento del río Guadalete a su paso por La Ina.

Zona 2: Sierra de Cádiz

CA-6105 de Alberite, entre Villamartín y Arcos.

CA-9118 de acceso a Setenil.

CA-9104, Grazalema-Zahara de la Sierra por Las Palomas, por deslizamiento de tierras.

CA-9108 de Romaila, en Torre Alháquime, por rotura de muro de sostenimiento de la calzada.

CA-9101, Olvera-Coripe, entre los puntos 0 y 8.

CA-9120, Setenil-Torre Alháquime, entre los puntos 7 y 8.

CA-6101, Nacimiento, en Bornos, entre los puntos 0 y 0,3.

Zona 3: Campo de Gibraltar

CA-8201, Jerez-Puerto Galis, entre los puntos 2 y 29.

CA-8200, San Pablo-San Martín.

CA-9200, que comunica la CA-8200 con Los Ángeles.

CA-9210, (Santuario) en Tarifa.

Zona 4: La Janda, Bahía de Cádiz y litoral oeste

CA-6200, Alcalá de los Gazules-Paterna, entre los puntos 7 y 8.

Desde la Diputación Provincial recuerdan que "los avisos que publicamos corresponden a un momento concreto en el tiempo. Las decisiones sobre una vía pueden variar en función de múltiples circunstancias, por lo que tanto los cierres como las reaperturas están sujetos a cambios".

Para conocer en tiempo real el estado de las carreteras, puede accederse a https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/

Informe de carreteras de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz

Por su parte, la Subdelegación del Gobierno en Cádiz también ha emitido un listado de carreteras afectadas a las 9 horas. Son las siguientes:

Comandancia de Cádiz

A-372 (Arcos – Ronda) km 42,600, T.M. de Grazalema y P.J. de Ubrique: Cortada por caída de muro de contención sobre la calzada. Cortada por mantenimiento desde km 35 Benamahoma al km 46 cruce con la CA9104. Desvíos y señalización en los cortes.

A-372 (Arcos – Ronda) km 31, T.M. de El Bosque y P.J. de Ubrique: Cortada por desprendimientos.

A-384 (Arcos-Antequera) km 71,600 Carril decreciente. Hundimiento calzada.

A-2075 (A-491 – Rota) km. 2,350 T.M. y P.J. de Rota. Corte total por hundimiento calzada.

A-2202 (Arcos – Jédula) km. 8.6 T.M. y P.J. de Arcos de la Fra. Cortada por inundación.

A-2300 (Algodonales –A372) km 2 T.M. algodonales y P.J. arcos de la frontera. Desprendimiento carril cortado

CA-3101 (Jerez-A-471) km. 0 al 5. T.M. y P.J. Jerez fra. Cortada por inundación.

CA-3102 (CA-3101 / CA-3103) km. 0 al 2.200 T.M. y P.J. Jerez Fra. Cortada por inundación.

CA-3104 (Guadalcacin – CA-4102) Km 0 TM y PJ de Jerez. Carretera Cortada por Agua.

CA-3110 (CA-3113 – A-2003 ) Km 0 AL 4 TM y PJ de Jerez. Carretera Cortada por Agua.

CA-3113 (Puerto Real- Jerez) km. 2.600 al 18 T.M. Pto Real y Jerez. Cortada por inundación.

CA-4102 (Torremelgarejo - Gibálbin) del km. 2 al 3.5 T.M. y P.J. Jerez fra. Cortada por inundación.

CA-4107 (Torrecera - Paterna) km. 0 al 7,500. T.M. y P.J. de Jerez. Cortada por Balsas de Aguas.

CA-5101 (Arcos - CA-4101) km. 2 al 12, T.M. y P.J. Arcos. Cortada por inundación.

CA-6101 (Bornos-Villamartín) km. 0 al 8. T.M. Bornos P.J. Arcos. Cortada por inundación.

CA-6105 (A-372 km 7,500 a A-373 km 4,9) km 0,0 al 15,000. T.M. de Arcos y Villamartín y P.J. de Arcos. Cortada por inundación.

CA-6200 (Alcalá G—Paterna) km 7,500al 8,000 T.M: Alcalá Gazules y P.J. Chiclana. Cortada por inundación.

CA-9104 (Grazalema –Zahára de la Sierra) km. 2 y 12,900 T.M. Grazalema y P.J. Ubrique. Cortada por desprendimiento. -

CA-9108 (CA-9106 / A-384) km 0,0 al 2,000, T.M. de Torre Alháquime y P.J. de Arcos cortada por desprendimiento.

CA-9118 (CA-9120 / Setenil) km. 0 al 1,300. T.M. Setenil y P.J. Arcos. Cortada por desprendimiento.

CA-9120 (Torrealáquime-Setenil de las Bodegas) km. 8 T.M. Olvera y P.J. Ubrique. Cortada por inundación

CA-9101 (A384 – Coripe), Km 0, TM de Olvera y PJ de Arcos F. Cortada por Inundación

Comandancia de Algeciras