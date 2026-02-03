Estas son las carreteras cortadas este martes en la provincia de Cádiz

Anegaciones, desprendimientos y hundimientos, entre las principales causas del corte de la circulación.

Tráfico recomienda a los conductores planificar su viaje, consultar el tiempo y el estado de la red viaria.

La borrasca Leonardo pondrá en 'peligro importante' a Jerez y 'extraordinario' a Grazalema

Una de las carreteras cortadas de la red provincial afectada por las lluvias
La borrasca Leonardo sigue afectando este martes a varias carreteras de la red de la provincia de Cádiz, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en sus redes sociales.

Tráfico recomienda a los conductores que vayan a desplazarse por carretera que planifiquen su viaje y consulten el tiempo y el estado de las carreteras ante la lluvia, el viento y la nieve de la borrasca.

La DGT recuerda que en estas circunstancias se recomienda dejar libre el carril izquierdo para que pasen vehículos de conservación de carreteras y quitanieves, prestar atención a los paneles, extremar la precaución y contar con el equipamiento adecuado.

Las carreteras afectadas son las siguientes:

Comandancia de Cádiz

A-372 (Arcos - Ronda) km 42,600, T.M. de Grazalema y P.J. de Ubrique: Cortada por caída de muro de contención sobre la calzada. Cortada por mantenimiento desde km 35 Benamahoma al km 46 cruce con la CA9104. Desvíos y señalización en los cortes.

A-384 (Arcos-Antequera) km 71,600 T.M. Olvera y P.J. Arcos Frta. Carril decreciente. Hundimiento calzada.

A-2075 (A-491 – Rota) km. 2,350 T.M. y P.J. de Rota. Corte total por hundimiento

A-2300 (Algodonales –A372) km 2 T.M. Algodonales y P.J. Arcos de la frontera. Desprendimiento carril cortado.

A-8126 (Morón-Algodonales) km 30 al 33,200 T.M. Algodonales y P.J. Arcos Frta. Carretera hundida. Desvío por la Muela.

CA-3102 (CA-3101 / CA-3103) km. 0 al 2.200 T.M. y P.J. Jerez Fra. Cortada por inundación.

CA-3104 (Guadalcacin – CA-4102) Km 0 TM y PJ de Jerez. Carretera Cortada por Agua.

CA-3110 (CA-3113 – A-2003) Km 0 AL 4,600 T.M. y P.J. de Jerez. Carretera Cortada por Agua.

CA-3113 (Puerto Real- Jerez) km. 0 al 8 T.M. Pto Real y Jerez. Cortada por inundación.

CA-4107 (Torrecera - Paterna) km. 0 al 7,500. T.M. y P.J. de Jerez. Cortada por Balsas de Aguas.

CA-5101 (Arcos - CA-4101) km. 2 al 12, T.M. y P.J. Arcos. Cortada por inundación.

CA-6101 (Bornos-Villamartín) km. 0 al 8. T.M. Bornos P.J. Arcos. Cortada por inundación.

CA-6105 (A-372 km 7,500 a A-373 km 4,9) km 0,0 al 15,000. T.M. de Arcos y Villamartín y P.J. de Arcos. Cortada por inundación.

CA-6200 (Alcalá de los Gazules—Paterna) km 7,500al 8,000 T.M. Alcalá Gazules y P.J. Chiclana. Cortada por inundación.

CA-8104 (Ubrique – Cola embalse de los hurones) km 0 AL km 3,600 T.M. y P.J. de Ubrique, Corte Total por socavón de grandes dimensiones en la vía,

CA-8105 (Ubrique – embalse de los hurones) km 0 AL km 4,850 T.M. y P.J. de Ubrique, Corte Total por socavón de grandes dimensiones en la vía.

CA-9101 (A384 – Coripe), Km 0, TM de Olvera y PJ de Arcos F. Cortada por Inundación.

CA-9104 (Grazalema –Zahára de la Sierra) km. 2 y 12,900 T.M. Grazalema y P.J. Ubrique. Cortada por desprendimiento. –

CA-9107 (A-384-Alcalá del Valle Km. 1,400 T.M. Olvera y P.J. Arcos de la Frontera, Grieta en calzada. - Cortada del km 0 al 8,500.

CA-9118 (CA-9120 / Setenil) km. 0 al 1,300. T.M. Setenil y P.J. Arcos. Cortada por desprendimiento.

CA-9120 (Setenil-Torre Alhaquime) Km. 8, T.M. de Torrealhaquime y P.J. de Arcos Frta. Cortada por inundación

Comandancia de Algeciras

CA-8201 (A405 - Puerto Galis) Km 2 AL 29 TM Jimena y PJ de San Roque. Cortada por desprendimiento.

