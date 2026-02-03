Estas son las carreteras cortadas este martes en la provincia de Cádiz

Una de las carreteras cortadas de la red provincial afectada por las lluvias

La borrasca Leonardo sigue afectando este martes a varias carreteras de la red de la provincia de Cádiz, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en sus redes sociales.

Tráfico recomienda a los conductores que vayan a desplazarse por carretera que planifiquen su viaje y consulten el tiempo y el estado de las carreteras ante la lluvia, el viento y la nieve de la borrasca.

La DGT recuerda que en estas circunstancias se recomienda dejar libre el carril izquierdo para que pasen vehículos de conservación de carreteras y quitanieves, prestar atención a los paneles, extremar la precaución y contar con el equipamiento adecuado.

Las carreteras afectadas son las siguientes:

Comandancia de Cádiz

A-372 (Arcos - Ronda) km 42,600, T.M. de Grazalema y P.J. de Ubrique: Cortada por caída de muro de contención sobre la calzada. Cortada por mantenimiento desde km 35 Benamahoma al km 46 cruce con la CA9104. Desvíos y señalización en los cortes.

A-384 (Arcos-Antequera) km 71,600 T.M. Olvera y P.J. Arcos Frta. Carril decreciente. Hundimiento calzada.

A-2075 (A-491 – Rota) km. 2,350 T.M. y P.J. de Rota. Corte total por hundimiento

A-2300 (Algodonales –A372) km 2 T.M. Algodonales y P.J. Arcos de la frontera. Desprendimiento carril cortado.

A-8126 (Morón-Algodonales) km 30 al 33,200 T.M. Algodonales y P.J. Arcos Frta. Carretera hundida. Desvío por la Muela.

CA-3102 (CA-3101 / CA-3103) km. 0 al 2.200 T.M. y P.J. Jerez Fra. Cortada por inundación.

CA-3104 (Guadalcacin – CA-4102) Km 0 TM y PJ de Jerez. Carretera Cortada por Agua.

CA-3110 (CA-3113 – A-2003) Km 0 AL 4,600 T.M. y P.J. de Jerez. Carretera Cortada por Agua.

CA-3113 (Puerto Real- Jerez) km. 0 al 8 T.M. Pto Real y Jerez. Cortada por inundación.

CA-4107 (Torrecera - Paterna) km. 0 al 7,500. T.M. y P.J. de Jerez. Cortada por Balsas de Aguas.

CA-5101 (Arcos - CA-4101) km. 2 al 12, T.M. y P.J. Arcos. Cortada por inundación.

CA-6101 (Bornos-Villamartín) km. 0 al 8. T.M. Bornos P.J. Arcos. Cortada por inundación.

CA-6105 (A-372 km 7,500 a A-373 km 4,9) km 0,0 al 15,000. T.M. de Arcos y Villamartín y P.J. de Arcos. Cortada por inundación.

CA-6200 (Alcalá de los Gazules—Paterna) km 7,500al 8,000 T.M. Alcalá Gazules y P.J. Chiclana. Cortada por inundación.

CA-8104 (Ubrique – Cola embalse de los hurones) km 0 AL km 3,600 T.M. y P.J. de Ubrique, Corte Total por socavón de grandes dimensiones en la vía,

CA-8105 (Ubrique – embalse de los hurones) km 0 AL km 4,850 T.M. y P.J. de Ubrique, Corte Total por socavón de grandes dimensiones en la vía.

CA-9101 (A384 – Coripe), Km 0, TM de Olvera y PJ de Arcos F. Cortada por Inundación.

CA-9104 (Grazalema –Zahára de la Sierra) km. 2 y 12,900 T.M. Grazalema y P.J. Ubrique. Cortada por desprendimiento. –

CA-9107 (A-384-Alcalá del Valle Km. 1,400 T.M. Olvera y P.J. Arcos de la Frontera, Grieta en calzada. - Cortada del km 0 al 8,500.

CA-9118 (CA-9120 / Setenil) km. 0 al 1,300. T.M. Setenil y P.J. Arcos. Cortada por desprendimiento.

CA-9120 (Setenil-Torre Alhaquime) Km. 8, T.M. de Torrealhaquime y P.J. de Arcos Frta. Cortada por inundación

Comandancia de Algeciras

CA-8201 (A405 - Puerto Galis) Km 2 AL 29 TM Jimena y PJ de San Roque. Cortada por desprendimiento.