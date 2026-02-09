Más lluvias este lunes en Jerez con Grazalema en aviso naranja

El Guadalete comienza a bajar su nivel poco a poco por la zona rural de Jerez

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes 9 de febrero en Jerez de la Frontera y su campiña cielos cubiertos acompañados de precipitaciones débiles a moderadas que podrían ser más intensas en las horas centrales de esta jornada, según publica en su página web.

En concreto, según vaticina la Aemet en su predicción diaria, estas lluvias podrían aparecer entre el mediodía y las primeras horas de la tarde con un chaparrón de seis litros en torno a las dos de la tarde, según el parte por horas consultado al inicio de la mañana.

Por el tarde noche tenderá a disminuir la nubosidad hasta quedar los cielos poco nubosos sin aparente riesgo de más aguaceros.

Los vientos soplarán entre moderados y fuertes de componente oeste con rachas máximas de 25 kilómetros por hora a mitad de jornada.

Las temperaturas subirán ligeramente con respecto a ayer con 18 grados de máxima y 14º de mínima.

Mientras, el Ayuntamiento de Jerez, que decidió ampliar hasta este martes el protocolo de actuación preventivo ante posibles inundaciones, permitió anoche la vuelta a casa de 410 vecinos de la zona rural.

Aviso naranja en Grazalema

Por su parte, la localidad serrana de Grazalema estará hoy en alerta naranja este lunes según avanza la Agencia Estatal, donde seguirá lloviendo sobre mojado.

Las predicciones apuntan este lunes a acumulaciones de más de 100 litros por metro cuadrado en doce horas, que podrían alcanzar hasta 150 litros por metro cuadrado en 24 horas.

También lloverá con intensidad en el Estrecho, en alerta amarilla, con más de 15 litros por metro cuadrado en una hora; en el transcurso de doce horas se podrán recoger más de 60 litros por metro cuadrado, e incluso más de 80 litros a nivel local en 24 horas.

El puerto de Tarifa reanuda la actividad después de seis días cerrado

El puerto de Tarifa ha reanudado la actividad marítima este lunes después de seis días cerrado como consecuencia del tren de borrascas que ha azotado de manera incensante al Estrecho de Gibraltar.

Según han informado fuentes de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), la comunicación del puerto de Tarifa con el de Tánger ya opera con normalidad, después de 19 días en los que ha funcionado de manera interminente y de los últimos seis consecutivos cerrado.

También el puerto de Algeciras opera este lunes con normalidad en todas las travesías de los ferris con Ceuta y Tánger, al igual que las dos terminales de contenedores.

La actividad marítima en los puertos del Estrecho se retoma después de dos semanas muy afectados por las distintas borrascas que han pasado por el Estrecho. Pese a todo, la APBA mantiene este lunes las restricciones de acceso de vehículos pesado al puerto de Algeciras.

En concreto, la restricción se mantiene para los camiones que llevan destino al puerto de Tánger, mientras se va produciendo el desalojo escalonado de los que ya esperan en el interior del recinto portuario. Para ello, se trabajo de manera coordinada con la Guardia Civil, encargada de garantizar las entradas de los vehículos pesados que esperan en polígonos industriales y otras zonas de espera del Campo de Gibraltar.

Los camiones que llevan destino al puerto de Ceuta y a las terminales de contenedores sí están entrando sin restricciones en el dique gaditano.

El presidente de la APBA, Gerardo Landaluce, ha señalado que en las últimas 24 horas han embarcado más de 1.100 unidades, entre camiones y semi remolques, y ha agradecido el trabajo de todos los profesionales implicados en el operativo, así como la "paciencia" de los transportistas. Además, alrededor de 700 camiones fueron entrando ayer en el recinto desde el exterior dentro del dispositivo coordinado de descongestión.

"La presión es mucha para volver a la operativa normal, pero la seguridad es lo primero, por lo que hay que tener paciencia", ha señalado el presidente de la APBA, que ha enviado un mensaje de" tranquilidad y confianza" a los clientes del puerto y ha avanzado que en los próximos días se presentarán "proyectos en los que se está trabajando para que, ante casos de gran afluencia, se pueda dar respuesta satisfactoria".