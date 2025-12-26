El Cartero Real visita la carroza de su cabalgata en el Taller de Fiestas de Jerez

El Cartero Real, Fernando Jiménez, ha visitado este viernes en el Taller de Fiestas la carroza de su Cabalgata propia, que se celebrará este próximo domingo con salida precisamente desde el citado taller y destino el Alcázar de Jerez, donde será recibido por la alcaldesa, María José García-Pelayo, y donde recibirá las cartas a los Reyes Magos de los niños y niñas, que podrán visitar El Alcázar con tal motivo los días 30 de diciembre, 2 y 3 de enero.

Cabe destacar que la carroza del Cartero Real también formará parte de la gran Cabalgata de Reyes Magos el próximo 5 de enero. En este sentido, el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha agradecido “la gran labor nuevamente de los Reyes Magos y Cartero Real en la recogida de juguetes, y especialmente al Cartero Real su compromiso” ya que “además tenemos en Jerez el Cartero Real con más arte de toda España”.

Espinar ha subrayado que “en Jerez tenemos la Navidad más especial de toda España. Evidentemente tenemos que seguir mejorando día a día, pero creemos que hemos avanzado mucho. Además los Servicios Públicos se han visto reforzados esta Navidad y han sido valorados positivamente, por ejemplo, en el tema de la limpieza viaria y en el éxito de las lanzaderas de autobuses al centro” y ahora que “ya hemos terminado con el periodo de Zambombas vienen las cabalgatas que tanta ilusión generan, no paramos, Jerez no para tampoco en Navidad”.

“Los Reyes Magos nos han mandado al Cartero Real con más arte que pueda existir en España, y además ha hecho vídeos que son virales y un gran trabajo. El Alcázar, donde estará el Cartero Real, va a tener este año una decoración más especial y habrá también sorpresas en su cabalgata, así como en la de los Reyes Magos, sorpresas que lo diferenciarán de años anteriores, nos estamos volcando también con las Cabalgatas, para eso estamos, porque además es un día muy especial para todas las familias”, ha indicado Espinar.

Francisco Zurita ha destacado que “esperamos esa cabalgata ya del domingo como gran acontecimiento familiar, como preámbulo perfecto, y con un Alcázar que va estar precioso” y ha agradecido al equipo de Fiestas “su gran labor para que no falte un detalle en las cabalgatas, y la alcaldesa como es tradición entregará las llaves del Alcázar al Cartero Real para que reciba a los niños y niñas con sus cartas”.

Por su parte, Fernando Jiménez, ha indicado que “son días de nervios, ha sido muy bonito sentarme en el trono de la carroza, comprobar su altura, y las sensaciones son una mezcla de alegría, de nervios, de responsabilidad de cumplir las ilusiones de tantos niños y niñas, de mayores y pequeños. Es un gran orgullo para mí y tanto yo como mi familia estamos poniendo todo el corazón en la campaña de Reyes Magos”.

La campaña de Reyes Magos y del Cartero Real “está siendo muy intensa. Conozco a tantísimas personas que no he parado. Muchos me han llamado directamente para decirme, Fernando, aquí tienes abiertas las puertas de mi casa, de mi empresa. Esta colaboración tanto económica como material me llena de orgullo porque nace del corazón de las personas y es el espíritu mismo de la Navidad. El momento del Alcázar me hace también especial ilusión, me va a costar dormir los días previos y los que dure esta gran ilusión y alegría”.