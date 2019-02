Una casa abandonada en Torresoto, otro foco de basura y vandalismo

Antonio Calvo no recuerda bien si han sido cuatro o cinco veces las que le han llamado de madrugada porque había fuego en la casa de al lado. Vecino de Torresoto, denuncia que una vivienda de la calle Mercedes está totalmente abandonada –según vecinos es propiedad de una entidad bancaria– y tras varias ocupaciones ilegales se ha convertido en un foco de vandalismo y basura.

Isabel Fernández, presidenta de la asociación vecinal, critica que "¡vaya vista para el barrio! Aquí hay ratas y se pueden ir a otras viviendas donde hay niños. Asómate, da asco". "Ahora vivimos con intranquilidad. Se mete gente que no es del barrio y lo que hacen es meter fuego. El muchacho que estaba aquí ocupando la casa era buena gente, amigable, pero ya no está. El fuego ha podido provocarlo cualquiera, aquí se meten a buscar cable, tubos, las puertas se la han llevado... La casa lleva más de cinco años vacía y yo he conocido a tres ocupas diferentes", cuenta Calvo.

"Ahora que se ha quedado vacía de nuevo es cuando cuatro golfos le han metido fuego. Y desde la azotea se pasan a otras casas, como a la mía, porque arriba está todo desarmado", añade Antonio.

El presidente de la federación vecinal Solidaridad, Sebastián Peña, subraya que "Torresoto es un barrio humilde, yo nací en este barrio y está abandonado. A la zona sur hay que echarle una mano". "Cada vez nos hacen menos caso, pero cuando Solidaridad pide algo es por los vecinos. ¿Pero esto cómo se puede aguantar? Confío en que Paco Camas, al que le hemos trasladado esta semana esta denuncia, va a hacer algo por esta finca, porque sólo pedimos que tapien las puertas. Este barrio necesita dos manitas porque está muy dejado de la mano de dios", declara Peña.