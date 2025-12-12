La Casa de las Mujeres de Jerez acoge la presentación de la exposición ‘Reflejos de masculinidades cuidadoras’

La Jornada Hombres Cuidando para la Igualdad se ha celebrado en la Casa de las Mujeres coordinada por la Delegación de Igualdad y Diversidad para fomentar la reflexión y sensibilización y generar un espacio de diálogo para impulsar la implicación de los hombres en los cuidados. El encuentro ha sumado a las ponencias y mesas de trabajo y sensibilización la presentación de la exposición ‘Reflejo de Masculinidades Cuidadoras’, "una iniciativa novedosa con la que se pretende implicar a los hombres en el camino de la corresponsabilidad, desde una propuesta artística conformada por once espejos de metacrilato fotografiables".

La teniente de alcaldesa Susana Sánchez ha recordado que el Ayuntamiento de Jerez continúa trabajando en la dotación de herramientas de formación que permitan fomentar la sensibilización en Igualdad de la ciudadanía, desde "el compromiso con la implicación necesaria de mujeres y hombres, y dando cumplimiento al eje de trabajo destinado a este objetivo dentro del Plan de Igualdad para la Ciudadanía 2025-2029". La delegada de Igualdad ha agradecido su participación a todas las personas inscritas en las jornadas, invitándolas "a seguir contagiando en su entorno el compromiso con la igualdad y a convertirse en referentes del cambio social necesario para una verdadera corresponsabilidad entre hombres y mujeres, situando a los cuidados en el centro de nuestro día a día".

La jornada ha comenzado con la ponencia ‘Los hombres ante los cuidados en igualdad’, a cargo de Josetxu Riviere Aranda, miembro de la Red Estatal de Hombres por la Igualdad. Este experto ha impartido dos cursos destinados a la plantilla municipal, y una charla abierta a la ciudadanía. Posteriormente se ha celebrado la mesa de experiencias ‘Dos hombres en los cuidados’, con Pedro Melgar Romero, profesor de Primaria jubilado y Pablo Quirós González, del proyecto Hombres en Cambio.

La mañana continuó con una lectura de textos a cargo de diferentes representes del tejido social de Jerez, con el título ‘Palabras para los cuidados en igualdad’, con la participación de Coral García Gago, vicepresidenta ciudadana del Consejo Local de la Mujer; Juan Bautista Jiménez Morales, vicepresidente ciudadano del Consejo del Voluntariado en Jerez; Andrea Ramos Velázquez, representante de la Mesa Local de la Juventud; y José Ramón Alcalá-Zamora Pérez, de la Red de Hombres Igualitarios y Premio Ciudad de Jerez a la Igualdad.

Reflejos de Masculinidades Cuidadoras

Para finalizar la jornada, se ha presentado una "experiencia pionera" con la que se pretende seguir fomentando la reflexión y la implicación de los hombres en los cuidados. Se trata de la exposición 'Reflejos de Masculinidades Cuidadoras', que consiste en 11 metacrilatos espejos cuyo objetivo es implicar a los hombres en los cuidados.

Esta exposición pretende abrir una conversación "sobre la implicación de los hombres en los cuidados y la sostenibilidad de la vida. La muestra utiliza los espejos como soportes que dan luz a los hombres cuidadores para que movilicen a más hombres a favor del equilibrio en los cuidados".

‘Reflejos de masculinidades cuidadoras’ promueve "una revisión de formas de masculinidad injustas e impulsa el compromiso masculino a favor de la conciliación de la vida familiar, personal y laboral. Se trata de once espejos fotografiables que invitan a reflexionar sobre la vulnerabilidad, la fragilidad y la interdependencia de las vidas".

En el mes de febrero se abrirá un espacio de visita pública de la exposición y se ofrecerá la posibilidad de organizar visitas de grupos y entidades.