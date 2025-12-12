El colectivo de taxistas de Jerez mostró este jueves, una vez más, su solidaridad compromiso con las personas mayores de distintas residencias de la ciudad: Como en años anteriores, organizaron una caravana de taxis por el centro para mostrarles el alumbrado navideño con el fin de que puedan disfrutar de este ambiente.

La alcaldesa María José García-Pelayo, acompañada de varios miembros del gobierno municipal, saludó y agradeció la iniciativa personalmente a los taxistas, durante su paso por la calle Consistorio, a la altura de la puerta del Ayuntamiento. La regidora destacó la generosidad de estos profesionales, que “están siempre a disposición de la ciudad todo el año trabajando para mejorar la movilidad y ofrecer un gran servicio público”. Asimismo, recordó que organizan esta caravana desde hace alrededor de una década, “poniendo sus vehículos y su tiempo a disposición de muchos mayores jerezanos, para que puedan vivir esta experiencia que, en muchos casos, de otra manera no sería posible”.

La alcaldesa ha resaltado que “para el Ayuntamiento es una satisfacción contar con un colectivo de taxistas tan generoso y solidario y colaborar con ellos, escoltando esta caravana con la Policía Local y abriéndole paso por la calle Larga y otras zonas peatonales para permitir que un centenar de personas mayores disfruten de la mejor Navidad, que es la de Jerez”.

“Esta iniciativa ya se ha hecho tradicional”, comentó el presidente de Tele-Taxi, Alejandro García, quien ha explicado que en esta ocasión se han sumado a esta caravana alrededor de 40 taxistas de la ciudad para amenizar la Navidad a un centenar de mayores de las cinco residencias de Jerez: La Granja, Asilo San José, La Marquesa, Montealto y San Juan Grande. García detalló que “se trata de una actividad que aguardan con mucha ilusión muchos mayores”, y que ya “desde octubre nos vienen preguntando los directores de las residencias si vamos a organizar de nuevo este paseo en coche, porque los mayores ya están preguntando”.

El presidente de los taxistas agradeció también el apoyo que recibe el colectivo de taxistas por parte del Ayuntamiento, "especialmente del Servicio de Movilidad y de la Policía Local, para llevar a cabo esta acción altruista, que es “pionera en Jerez y que se está exportando a otras localidades”.

En concreto, desde las 16.45 horas, los taxis de la caravana realizaron este jueves un extenso recorrido por el centro de Jerez. A su paso por el Ayuntamiento, la alcaldesa saludó a los mayores y a los taxistas participantes y después el Coro de la Hermandad del Cristo amenizó la velada cantando villancicos.