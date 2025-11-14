La Casa de las Mujeres de Jerez acoge la jornada ‘Trabajando en Red por la Igualdad’

La Casa de las Mujeres ha sido escenario de la jornada ‘Trabajando en Red por la Igualdad’, organizada por la Federación de Asociaciones de Mujeres Sol Rural y la Fundación Mujeres, dentro de la programación de actividades conmemorativa del 25 de noviembre ‘Las mujeres no somos mercancía. Sin demanda no hay prostitución ni pornografía’. Este encuentro formativo ha ofrecido una serie de herramientas dirigidas a fortalecer el trabajo del tejido asociativo a favor de una sociedad libre de violencia contra la mujer, fomentando la creación de nuevas alianzas encaminadas a la sensibilización y la prevención.

El acto de inauguración del encuentro ha contado con la participación de la teniente de alcaldesa Susana Sánchez; el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Alfonso Candón; la coordinadora en Cádiz del Instituto Andaluz de las Mujeres, Blanca Merino; la presidenta de Sol Rural, Rocío Ocaña; y la directora de la Fundación Mujeres, María Luisa Soleto.

La teniente de alcaldesa de Igualdad y Diversidad, Susana Sánchez, ha destacado en la apertura de la jornada que “para mí es un honor daros la bienvenida a la Casa de las Mujeres y tener la oportunidad de respaldar estas jornadas que organiza Sol Rural, que además este año cumplen 25 años de lucha incansable para mejorar la calidad de vida de las mujeres, y muy especialmente en la zona rural”.

Susana Sánchez ha destacado que “necesitamos seguir aunando esfuerzos contra la violencia de género, y una de las mejores formas de hacerlo es trabajando a favor de la igualdad. Hoy estamos aquí el tejido asociativo de mujeres, el Ayuntamiento de Jerez, la Junta de Andalucía y el Ministerio en colaboración para luchar unidos contra la violencia de género, y me siento orgullosa de esta conjunción de compromiso. Confío en que este encuentro va a servir para aprender, para reflexionar y para dotarnos de nuevas herramientas”.

Alfonso Candón y Blanca Merino han resaltado el compromiso de la Junta de Andalucía en una labor que “tiene que ser de todos y todas” para avanzar en el camino de la igualdad creando sinergias entre administraciones y tejido social enfocadas a la sensibilización y la prevención. Rocío Ocaña y María Luisa Soleto han mostrado su satisfacción por esta primera jornada dándose la mano entre Sol Rural y Fundación Mujeres, apostando por seguir trabajando juntas en el ámbito de la formación y en todos los retos compartidos por ambas entidades.

El programa de ponencias del día ha comenzado con la presentación de un HUB Feminista, un espacio para mejorar las capacidades de las ONGS de mujeres, a cargo de María Luisa Soleto.

La jornada ha continuado con una mesa de experiencias sobre ‘Las mujeres en los órganos de participación. Incidencia política y ONGS de mujeres’, a cargo de Ángeles Álvarez de la Fundación Mujeres, Coral García Gago por parte de Sol Rural, Adela Romero Ruano de Coamur, y Catalina García Delgado de la Federación El Despertar.

La mañana ha culminado con la presentación de una Guía Básica de Atención para Mujeres en situación de Violencia de Género, y servicio ONLINE de apoyo a las organizaciones para su acompañamiento a víctimas de violencia, por parte de Elvira Mateo Álvarez de Toledo, de la Asociación de Mujeres Juristas Themis.