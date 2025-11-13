Caseteros de la Feria de Jerez: "Por primera vez nos sentimos escuchados, atendidos y verdaderamente implicados"

La Asociación de Caseteros de la Feria de Jerez (CAFEJE) muestra su satisfacción por la "magnífica relación y el clima de trabajo conjunto" que mantiene con el Ayuntamiento "desde su creación".

Desde CAFEJE destacan que "por primera vez, los caseteros nos sentimos escuchados, atendidos y verdaderamente implicados en la planificación y mejora de nuestra Feria del Caballo. Las reuniones mantenidas hasta el momento, y las que aún están previstas de cara al próximo año, están siendo muy productivas, cordiales y constructivas, lo que demuestra el compromiso mutuo por hacer de la Feria un evento cada vez más organizado, accesible y exitoso".

"Estamos convencidos de que la Feria del Caballo 2026 será el reflejo del trabajo conjunto que se está desarrollando entre el Ayuntamiento y los caseteros. Fruto de esta colaboración, esperamos que se materialicen muchas de las propuestas en las que venimos trabajando, siempre con el objetivo de mejorar la experiencia tanto para quienes montamos las casetas como para todos los jerezanos y visitantes", subrayan desde la asociación.

Desde CAFEJE agradecen "sinceramente la cercanía, atención y disponibilidad mostrada por los responsables municipales. Valoramos que, por primera vez, se nos haya dado voz y se nos escuche de manera tan directa y participativa, algo que consideramos un gran paso adelante en la relación entre el Ayuntamiento y nuestro colectivo". Asimismo, desde la Asociación subrayan "la importancia de que el plazo para la solicitud y adjudicación de casetas de la Feria 2026 se publique cuanto antes, con el fin de disponer del tiempo necesario para planificar el montaje, realizar posibles mejoras en las infraestructuras y organizar con antelación la contratación de servicios. De este modo, podremos afrontar la próxima edición con más preparación y eficiencia".

CAFEJE reitera su "total disposición a seguir trabajando de la mano del Ayuntamiento de Jerez, con diálogo, compromiso y espíritu colaborativo, para que la Feria del Caballo siga siendo uno de los grandes referentes festivos, culturales y sociales de Andalucía".

De la discrepancia al acuerdo para preparar la Feria de Jerez

El pasado mes de junio nació la Asociación de Caseteros de la Feria de Jerez. Un encuentro entre representantes de más de 50 casetas de la Feria del Caballo de Jerez se saldó con el acuerdo, por unanimidad, de la constitución de esta nueva entidad.

La creación de esta asociación surgió como resultado de diversas reuniones, motivadas por ciertas discrepancias respecto a aspectos de la nueva Ordenanza y otras decisiones adoptadas en la organización de la Feria del Caballo. Los integrantes consideraron que dichos aspectos podían ser revisados y mejorados de cara a futuras ediciones, en un marco de diálogo y colaboración con el Ayuntamiento.

“El objetivo de esta asociación es sumar, construir y contribuir de manera positiva al crecimiento y mejora continua de nuestra querida Feria del Caballo, como llevamos haciendo año tras año. Para ello, es fundamental contar con la participación de todas las voces implicadas”, señaló su presidente, Jesús Viloita.