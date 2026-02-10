Cata solidaria en Bodegas Tío Pepe a beneficio de Madre Coraje

Bodegas Tío Pepe acogerá este jueves 12 de febrero, a partir de las 19:00 horas, la cata solidaria 'Entre amores y amorosos. El lado dulce del Jerez', una iniciativa benéfica que une vino, tradición y compromiso social. Los fondos recaudados se destinarán íntegramente a la labor de la Fundación Madre Coraje, que desarrolla proyectos de cooperación y acción social en España, Perú y Mozambique.

La experiencia estará dirigida por Antonio Flores, enólogo y master blender de González Byass, acompañado por su hija Silvia, asistente del enólogo. Ambos guiarán un recorrido por los vinos del Marco de Jerez para conocer su evolución, comenzando por los vinos secos hasta llegar a los vinos Amorosos, una categoría histórica que aúna la intensidad de los vinos generosos con una dulzura muy equilibrada.

El encuentro, que se llevará a cabo en las Bodegas Tío Pepe, incluye una selección de referencias emblemáticas como Alfonso Oloroso, Leonor Palo Cortado, Cristina, Solera 1847 y Néctar, acompañados de una propuesta gastronómica pensada para realzar sus matices. Quesos curados de ‘Quesería El Gazul’, banderillas de atún y queso de la mano de ‘Gadira’, salchichón cular ibérico de bellota de ‘Montesierra’ y tocino de cielo de ‘Jerez Pan’, aportados solidariamente por las empresas colaboradoras, completan el maridaje.

“Nos hace especial ilusión presentar esta cata solidaria junto a Madre Coraje, con quien mantenemos una relación muy cercana. Es la primera cata solidaria que realizamos conjuntamente y confiamos en que tenga una gran acogida”, señala Antonio Flores, enólogo y master blender de González Byass.

“Este tipo de iniciativas demuestran cómo la solidaridad que nace en Jerez se traduce en impactos reales y duraderos: alimentos en la mesa, comunidades organizadas y familias mejor preparadas para afrontar las adversidades”, comenta Luis Miguel Crespo, gerente de la Fundación Madre Coraje en la provincia de Cádiz.

Con esta propuesta, Bodegas Tío Pepe reafirma su compromiso con la cultura del vino y la responsabilidad social, invitando a disfrutar del lado más dulce del Jerez mientras se contribuye a mejorar la vida de quienes más lo necesitan.

Las entradas pueden adquirirse online a través de la web .