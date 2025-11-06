La Cátedra de Flamencología entrega este sábado 8 de noviembre sus Premios Nacionales 2025

La edición de 2025 de los Premios Nacionales de Flamenco que concede la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces de Jerez se celebrará este sábado 8 de noviembre a partir de las 12 de la mañana en los Museos de la Atalaya, con libre acceso hasta completar el aforo.

La veterana entidad entregará estos galardones a Mayte Martín (Premio Nacional de Cante), Juan Manuel Cañizares (Premio Nacional de Guitarra), Ana María Bueno (Premio Nacional de Baile), Cristina Cruces (Premio Nacional de Investigación), José María Castaño (Premio Nacional a la Divulgación), JuanVillar (Premio Nacional a la Maestría), Eulalia Pablo (Premio Especial a la Investigación), y Calixto Sánchez (Premio Nacional de Honor). También se entregarán las Copa Jerez, premios que se conceden a artistas jerezanos en las modalidades cante, baile y guitarra. Así, la Copa Jerez al cante será para Enrique Soto, la Copa Jerez al Baile, para Leonor Leal, y la Copa Jerez de guitarra, para José Quevedo ‘Bolita’.

Antonio Higuero participará en la gala. / Lourdes de Vicente

El acto contará además, como ya ocurrió en la edición de 2023, ya que estos reconocimientos tienen carácter bienal, con diferentes actuaciones durante la misma, que estará presentada por los periodistas Blanca Vega y Salvador Gutiérrez.

En concreto, participarán los guitarristas Santiago Lara, Antonio Higuero y Nono Jero, los cantaores, Felipa del Moreno, José Méndez, Miguel Lavi y Lidia Hernández y los bailaores Eva Ruiz-Berdejo, Miguel Téllez y Fernando Galán, estos últimos integrantes del extinto Ballet Albarizuela que dirigía Paco del Río y Fernando Belmonte, al que se recordará con una de sus piezas.

La gala contará también con la colaboración especial de la Orquesta Beigbeder, que estará dirigida por José Colomé.

El cantaor jerezano Miguel Lavi actuará en la gala. / Manuel Aranda

Hay que recordar que los Premios Nacionales de Flamenco fueron creados por la Cátedra de Flamencología en 1964 y han sido concedidos desde entonces a los artistas más emblemáticos del panorama flamenco, desde Antonio Mairena a La Paquera pasando por Antonio El Bailarín, Paco de Lucía o Paco Cepero, entre otros muchos. La edición de 2025 será la número 28.

La Copa Jerez, por su parte, fue creada en 1967, coincidiendo con el nacimiento de la Fiesta de la Bulería, también surgida de la inventiva de la Cátedra, y cuyo principal objetivo era salvaguardar el flamenco de Jerez. Cumplirá en este 2025 su 26 edición.

Para esta ocasión, la institución ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez y el patrocinio de Fundación Unicaja, Solera Motor, Williams & Humbert y Clínicas Beiman.