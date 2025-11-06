Luis Balaguer lleva a Cádiz su 'Guitarra escondida'

El guitarrista algecireño afincado en Jerez Luis Balaguer ofrecerá este viernes, 7 de noviembre, a las 18 horas, un concierto en la Torre Tavira-Cámara Oscura de Cádiz, en el que presentará 'Guitarra escondida'. El guitarrista y compositor ofrecerá un repertorio que conecta directamente con la tradición, mostrando, a la vez, un carácter decididamente contemporáneo y universalista que rezuma claridad, calidez y naturalidad. Reserva de entradas en: eventos@torretavira.com.

Nacido y criado en Algeciras, ya de niño amaba la guitarra. Comenzó a tomar clases con Paco Martín, que vivía en la misma calle que Paco de Lucía. Estudió guitarra clásica y jazz dentro de una trayectoria ecléctica, de un tipo que es "muy inquieto". El compositor y guitarrista Luis Balaguer se marchó de su tierra muy joven, con 17 años, para estudiar, trabajar, mirar otros horizontes. Y por amor llegó a Jerez. Aquí vive desde hace más de cuatro décadas, donde también se formó junto a Parrilla de Jerez.

Realiza estudios superiores de guitarra clásica en el Conservatorio Superior de Música 'Rafael Orozco' de Córdoba y estudios de música moderna y jazz en el Taller de Músicos de Barcelona. Ha participado en varios seminarios internacionales de jazz y flamenco. Trabaja con los grupos Saguiba y Kind Of Cai además de dirigir su propio trío. Fue profesor, ya jubilado, de Guitarra Flamenca y flamenco-jazz en el Conservatorio Profesional de Música de Jerez. Anteriormente lo fue en el Área de Flamenco del Conservatorio Superior de Música 'Rafael Orozco' de Córdoba, y en la Escuela de Música de la Universidad de Cádiz.